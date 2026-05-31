Патриарх Даниил: Петдесетница е велик празник, защото днес е рожденият ден Църквата

Петдесетница е велик празник, днес е рожденият ден на Църквата и св. апостол Павел ни казва: „Понеже сте синове, Бог изля Своя Дух в сърцата ви". Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред журналисти, преди да възглави празничното богослужение за Петдесетница в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".

Петдесетница е 50-ият ден след възкресението на Господ Иисус Христос, когато Господ изпълни това обещание, което беше дал на апостолите, да стоят в Йерусалим, защото не след много дни ще бъдат изпълнени със сила отгоре. Това е изпълнение на древно пророчество, когато Господ каза, че ще излее Своя Дух върху всяка плът, поясни патриархът.

Днес е осмата нeделя след Великден и на нея се чества празникът Петдесетница, пише богословът проф. Иван Желев в рубриката си „Православен календар" на БТА.

След Възнесението на Иисус Христос на небето в 40-ия ден от Възкресението Му апостолите и други Негови ученици заедно със света Дева Мария и жените, които Го следвали от самото начало, се събирали всеки ден на молитва. Това те правели в една „горница" – голяма стая за гости на горния етаж на една къща, вероятно същата, в която провели и последната вечеря с Учителя преди залавянето и смъртта Му. Там те чакали в молитва обещанието на Спасителя Христос: да се всели в тях Светият Дух и да тръгнат на проповед, за да разпространяват Неговото учение сред всички народи. Изведнъж се чул шум от небето, сякаш от силен вятър, и над събралите се за молитва се явили огнени езици. Всички се изпълнили с Дух Свети и започнали да говорят на други езици, според както Духът им давал да изговарят. А в Йерусалим за празника били дошли юдеи от разни страни и се смаяли, защото всеки ги слушал да говорят на неговия език. Като символ на огнените езици днес в храма се раздават орехови листа.

„Без благодатта на Светия Дух ние не можем да изповядаме, че Иисус Христос е Син Божий, и кой да ни научи кой е Бог, освен сам Бог? Защото Бог не е мисъл, Бог не е теория, Бог не е разсъждение, Бог е Дух. И само Неговият Дух може да ни научи кой е Той, да ни даде живот, да ни изпълни с живот. Мнозина човеци не вярват, че има ли Дух Свети, но в същото време онези, които са внимателни и пазят вярата в чисти сърца, се стараят да принасят плодовете на Светия Дух. Св. апостол Павел изрежда – любов, радост, мир, дълго търпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Това са добродетели, към които всеки един човек се стреми и може да отговори и да даде сметка за себе си има ли ги тези добродетели в сърцата ни, и ако не ги има – тогава да си даде сметка подражаваме ли на вярата на светите апостоли. И те бяха човеци – слаби, безкнижни, обикновени рибари, но Дух Свети направи от тези обикновени човеци, които и след Неговото Възкресение все още се страхуваха и стояха зад заключени врата, богослови, направи ги смели. И от техните трудове, от тяхната вяра, от техните дела и живот ние се утвърждаваме чрез тяхната проповед", каза пред журналисти патриарх Даниил.

Светият Дух се е явил във вид на огнени езици, по същия начин ореховата шума онагледява това велико събитие, тези огнени езици, които апостолите получили, обясни патриархът. Той добави, че по същия начин и днес се разпръсква тази орехова шума в памет на това събитие. Всеки християнин, който излиза от храма, носи орехова клонка във видим знак на това, което е получил, каза патриархът, цитиран от БТА.

Днес е велик и славен празник, да благодарим на Бога и да се стараем да живеем достойно, пожела българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.