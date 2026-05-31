Българи с имоти в Гърция могат да получат до 36 000 евро за ремонт по нова държавна програма

Хиляди българи, които притежават жилища в Гърция, ще могат да се възползват от новата държавна програма „Аз Реновирам", която се очаква да стартира през юни. По нея ще се отпускат субсидии до 90-95% от стойността на ремонтните дейности, като финансирането може да достигне до 36 000 евро за семейства с деца.

Програмата е част от мащабната стратегия на гръцкото правителство за справяне с жилищната криза чрез увеличаване на предлагането на жилища на пазара. Основната цел е обновяването на стари и необитаеми имоти, които впоследствие да бъдат отдадени под наем или предложени за продажба.

Според предварителната информация право на участие ще имат и чуждестранни собственици на имоти, включително български граждани, при условие че имотът е законно притежаван и деклариран в гръцката данъчна система.

Новата програма ще разполага с бюджет от 500 милиона евро. Основното финансиране ще достига до 36 000 евро на жилище, като сумата ще се увеличава с по 5000 евро за всяко дете в семейството. Така семейство с две деца ще може да получи до 46 000 евро за ремонт.

Предвижда се помощта да бъде насочена към по-стари жилища с площ до 120 квадратни метра, като максималният размер на допустимите разходи ще бъде до 300 евро на квадратен метър.

Изпълнението на програмата ще премине през два етапа. Първата фаза започва през юни и включва подбор на допустимите имоти, а през септември се очаква да стартира подаването на заявления от собствениците.

За разлика от предходни схеми за подпомагане, новата програма поставя акцент върху ремонтите и обновяването на жилищата. Очаква се около 80% от средствата да бъдат насочени към строително-ремонтни дейности, а останалите 20% към мерки за енергийна ефективност.

Окончателните условия за кандидатстване предстои да бъдат публикувани от гръцките власти през следващите седмици.