Спецакция срещу разпространението на наркотици се провежда в Благоевград

Тони Маскръчка

820
Полиция СНИМКА: 24 часа

На територията на област Благоевград, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на битовата и конвенционалната престъпност, както и съхранението и разпространението на наркотични вещества. Извършени са проверки в питейни заведения, табаци и други обекти с развлекателна дейност с цел да се предотвратят и ограничат противообществените прояви и престъпления от и срещу малолетни и непълнолетни лица и да се обезпечи тяхната безопасност.

Към момента, от органите на реда са проверени 20 питейни заведения, 184 МПС и 319 лица.

Открити и иззети са: около 182,90 грама амфетамин и около 6,70 грама кокаин. Като в тази връзка са задържани трима мъже.

Открити са и около 90 канабисови растения, засадени в обособен участък в землището на с. Яворница.

Действията на полицейските служители продължават. 

