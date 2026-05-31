Жена е обгазена след пожар в жилищен блок във Варна

Възрастна жена е приета в болница с обгазяване, а две деца са оставени под лекарско наблюдение след пожар в жилищен блок във Варна. Огънят е тръгнал в събота следобед от кухнята на един от апартаментите в сградата.

Сигнал за инцидента е подаден минути след 14:00 часа. Към мястото веднага са насочени два екипа на пожарната, съобщава Нова тв.

75-годишна жена е транспортирана в болница, след като е вдишала голямо количество дим и токсични газове. Две деца също са прегледани на място, а впоследствие са отведени за обстойни изследвания в УМБАЛ „Света Марина", за да се установи има ли скрити последици от задимяването. Уточнено е, че те са се намирали на етажа над димящия апартамент.