Министър Вълчев: Днес за приятелство се считат лайковете и забравяме общуването

А какво ли е коствало на Ботев и младите преди 150 г. да вземат това трудно решение, каза министърът

Ботев и четниците са били водени от вярата в бъдещето на страната, каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев, който е на връх Милин камък, край Враца, за възпоменателно честване в памет на загиналите Ботеви четници.

Гореща благодарност към всички вас – участниците и ръководителите в похода. Това е традиция, която трябва да пазим, не защото Ботев или четата му имат нужда от това, а защото на нас ни трябва, за да знаем накъде вървим, какви искаме да станем като общество, за да можем да се опознаем, да се подложим на изпитание самите ние, добави проф. Вълчев пред участниците от цялата страна.

В днешно време, когато за приятелство се считат лайковете, които се получават, когато всеки се стреми да стане видим и разпознаваем, всъщност забравяме общуването помежду си. Помислете си какво е коствало на тези млади хора преди 150 години да вземат това трудно решение, да преминат през толкова много разочарования. Но тогава тях ги е движело едно единствено нещо, което и нас трябва да ни движи – вярата в бъдещето на страната, каза още министърът на образованието и науката.

Преди 150 години младата сила на България взе решение да тръгне по пътя на свободата, продължавайте по този път, млади хора, и България ще пребъде, каза проф. Георги Вълчев.

Възпоменателното тържество на връх Милин камък по повод 150-ата годишнина от голямото сражение на Ботевата чета на това място се провежда пред паметника на върха. Събитието е част от официалната програма на Националните чествания „Ботеви дни – 2026" във Враца. Присъстват народните представители Михаил Михайлов, Тихомир Кръстев, Стела Илиева и Георги Митов, областният управител Росен Михайлов, кметът на община Враца Калин Каменов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, кметовете на селата Чирен – Силвия Христова, Баница – Владимир Вълов, и Мраморен – Гергана Маркова, председателят на читалище „Пробуждане 1906" – Чирен и много граждани, пише БТА.