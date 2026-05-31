За ден 35 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

Общо 35 водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са установени при специализирана полицейска операция за контрол по пътищата в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

Акцията е насочена към спазването на Закона за движението по пътищата, като основен акцент е недопускането на управление на моторни превозни средства от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и от неправоспособни шофьори.

В рамките на операцията са проверени 12 066 моторни превозни средства, а контрол е осъществен върху 15 263 водачи и пътници. За констатирани нарушения са съставени 3 627 фиша и 392 акта.

От установените водачи, употребили алкохол, 19 са шофирали с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 16 са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Няма случаи на отказ за проверка с техническо средство.

Полицаите са засекли и петима водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Други двама са отказали да бъдат тествани.