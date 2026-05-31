Разбиха магазина в Пловдив на богат общински съветник, той дава 500 евро награда (Видео)

Нека извършителят разбере, че всичко има граници, казва Георги Цанков

Оплаква се, че полицията дошла чак 42 минути след подаване на сигнала

Магазинът на съветника от община "Родопи" е бил разбит снощи, съобщава самият Георги Цанков на профила си. Той е онагледил и с видео от камерите, на които се вижда как млад мъж се приближава да търговския обект.

"Всеки, който го разпознае, нека ми пише на лични съобщения. Дамам 500 евро награда и не го правя за парите", казва Цанков, който е бил и председател на местния парламент преди. Той минава за доста състоятелен, тъй като с фирмата си изхранва училища и детски гради, включително и в Община Пловдив е печелил поръчки за милиони.

Ето какво пише Цанков по повод инцидента с магазина му.

Снощи един пиян хулиган реши, че може безнаказано да троши чужда собственост. Разби входната врата на нашия магазин в "Кючук Париж".

Не посред нощ в безлюдна местност. Не без свидетели. На видеозаписа ясно се вижда как граждани преминават покрай случващото се. Поглеждат. Виждат. И продължават.

Все едно нищо не се случва. И точно това е най-страшното. Не счупената врата. Не материалната щета. А безразличието. Безразличието на хората, които виждат и подминават.

Безразличието на институциите, които трябва да реагират навреме. После всички се питаме защо обществото ни е станало такова. Защо агресията расте. Защо престъпниците стават все по-нагли.

Защото твърде често добрите хора мълчат.

Подадохме сигнал на 112.

Патрулът пристигна след 42 минути.

Време, през което извършителят спокойно може да е стигнал до другия край на града, да е извършил още една беля или просто да е изчезнал безследно.

Затова днес обявявам награда от 500 евро за информация, която доведе до установяване самоличността на извършителя.

Ако някой го разпознае от видеозаписа или разполага с информация за него, нека се свърже с мен на лично съобщение.

Гарантирам пълна конфиденциалност.

Не го правя заради стойността на една врата, а защото ми омръзна да приемаме подобни неща за нормални.

Омръзна ми да слушам как няма хора, няма средства, няма възможности, няма ресурс.

Омръзна ми хората, които работят, плащат данъци и създават работни места, да бъдат оставяни сами да се справят с последствията.

А към извършителя имам само едно послание:

Днес си разбил една врата.

Утре ще трябва да отговаряш за това.

Защото рано или късно всеки получава сметката за действията си.

Нека този човек разбере, че има граници, които не бива да се преминават.