От догодина: по-евтина вода за хората, по-скъпа за бизнеса (Графика)

Новата формула за изчисление обаче ще затрудни подновяването на ВиК мрежата

По-евтина вода за битовите потребители за сметка на бизнеса и промишлените предприятия. Това ще е един от първите ефекти, който ще се усети съвсем скоро заради внесения по бързия начин в парламента тези дни проект на “Прогресивна България” за промени в Закона за водите.

От 1 януари догодина започва нов 5-годишен регулаторен период за ВиК дружествата и още тази година те трябва да внесат в КЕВР новите си бизнес планове с предложенията за нови цени. Но докато го направят, законът ще е променен така, че прагът на социална поносимост на цената на питейната вода

ще се изчислява не спрямо средния доход в населеното място, а спрямо медианния

Промяната само на тази единствена дума ще има доста големи последици. Досега каквито и инвестиции да правеха ВиК дружествата в мрежата, те не можеха да искат цена на водата над прага на социална поносимост. Той се изчислява, като цената на 2,8 кубика студена вода на месец на човек от домакинство не трябва да надвишава 2,5% от месечния доход на домакинството по данните на НСИ за съответната област.

Разликата между среден и медианен доход обаче е съществена. При изчисляване на средния се вземат предвид абсолютно всички доходи и се прави средноаритметична стойност. Така в области, в които има много хора с високи доходи, това автоматично вдига средния, независимо, че масата хора може да получават доста ниски заплати.

При медианния доходите се разполагат в редица от най-нисък към най-висок и се търси точно средата, т.е. половината хора в областта получават по-нисък от медианния доход, а другата половина – по-висок.

Това безспорно е по-справедливият начин да се определят доходите на хората, защото цифрата не се влияе от неколцина с много високи заплати.

При определянето на цената на водата досега КЕВР използваше средния доход, защото НСИ доскоро публикуваше само него. От статистиката обаче казаха пред “24 часа”, че от близо половин година заседава съвместна работна група с енергийно-водния регулатор и предоставиха на медията ни първите паралелни изчисления, направени специално за нуждите на КЕВР (виж графиката).

Както се вижда от таблицата,

медианният доход винаги е с около 30% по-нисък от средния,

като има области, в които разликата е и по-голяма и почти достига 40%.

Следователно прагът, над който не може да се продава питейната вода за битовите потребители в съответната област, ще бъде по-нисък.

Нещо повече - има ВиК дружества, за които още отсега може да се каже, че няма как да вдигнат цената на водата повече, или поне не съществено, защото тя и сега е близо до прага.

Например в Силистра в момента цената на 1 кубик вода е 2,81 евро, а прагът на социална поносимост е 3,11 евро, т.е. е критично близо – едва на 10% от него. При това става дума за праг, изчислен спрямо средния доход. Когато се изчисли спрямо медианния, ще се окаже, че

цената е по-висока и КЕВР ще трябва да я намали

Има ВиК дружества, в които положението е дори по-тежко, например във Враца и Монтана. Там има едва 6% до достигане на сегашния праг – във Враца, и 9% - в Монтана. Независимо че водата е по-евтина, отколкото в Силистра, защото и в двете северозападни области тя се добива предимно по гравитачен път, със съвсем малко участие на помпи, които харчат много ток.

На другия полюс е “Софийска вода”. В столицата питейната вода не е от най-евтините – кубикът струва 1,84 евро. Но заради по-високите заплати прагът е 4,85 евро, т.е. водата би могла да се оскъпи с още 62%, стига дружеството да докаже такава необходимост.

В безопасната зона са повечето големи градове като Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас, но и Благоевград, Кюстендил и Перник.

И обратното: точно там, където водата винаги е била проблем и е най-скъпа – в Североизточна България, високата цена в съчетание с относително нисък доход прави нещата така, че този модел няма да позволи на дружествата изобщо да вдигат цената, т.е. няма как да правят кой знае какви инвестиции в мрежата, защото няма как да получат възвръщаемост през цената на водата.

Според експерти от бранша най-вероятният подход при предстоящото разглеждане на бизнес планове на водните дружества е тази невъзможност за увеличение на цената за битовите потребители да се компенсира с цената за бизнеса, защото просто няма друг начин системата да оцелее и да се развива.

Още повече че въвеждането на

отделни цени за бизнеса и за битовите потребители

е другото нещо, което проектът за промяна в закона предвижда да се направи.

Сега у нас водата струва еднакво и за бизнеса, и за гражданите с изключение само на един от трите компонента на цената – този за пречистване. За бизнес клиентите има три степени на пречистване в зависимост от замърсяването, което са направили, и те се плащат различно. Най-ниската тарифа за пречистване - почти еднаква с тази за битовите потребители, се прилага за офиси.

Според проекта на “Прогресивна България” занапред не само цената за пречистване, а и тази за доставяне и за отвеждане на водата ще са различни за бизнеса, като към категорията на битовите потребители се добавят също детските градини, училища, болници, здравни и социални заведения.

Ценовата реформа е само една от многото, които се предвиждат в този проектозакон.

Показателите за качество на ВиК от 15 досега стават 21

При доставянето на вода например освен традиционните - ниво на покритие, качество на питейната води при потребителите, непрекъснатост, аварии и общи загуби, са добавени още реконструкция и доизграждане на водоснабдителни системи, активен контрол на течовете, енергийна ефективност и др. Ще се отчитат вече и ефективност на измерването и отчитането, произведена електроенергия от собствени източници, събираемост и ефективност на разходите.

Бързането с приемането на поправките не е случайно. Промяната в Закона за водите е в списък от 68 законопроекта, които “Прогресивна България” обяви, че ще се разглеждат скоростно. Причината е, че реформата на водния сектор е едно от условията България да получи в пълнота четвъртото и петото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Понеже страната ни не прие реформите във ВиК сектора навреме, Европейската комисия категорично отказа да верифицира и плати разходите за десетина водни проекта в рамките на плана. Този пропуск заедно с други забавени реформи

постави под пряк риск стотици милиони евро от следващите траншове,

включително четвъртото искане за плащане по НПВУ.

При частична верификация на траншовете от страна на Брюксел сумите за неизпълнените реформи просто се “удържат” и държавата ги губи. Само тези десетина водни проекта в населени места с между 5 хиляди и 10 хиляди жители струват малко над 350 млн. евро. Тъй като обществените поръчки за проектите вече са проведени, това би била сумата, с която националният бюджет би се натоварил при отказ на Брюксел да признае разходите заради несъстояла се реформа на водния сектор.