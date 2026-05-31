5-минутен дъжд събори дърво на ул. "Солунска" в Пловдив, заприщи рейсове (Видео, снимки)

Краткият дъжд, който падна в Пловдив, събори дърво на улица "Солунска" и препречи пътя на градски рейсове и на движението. "Такова ни е управлението, един 5–минутен дъжд води до блокади на улици", коментират гневно жители на квартал "Христо Смирненски". Паднало дърво препречи движението по улица "Солунска".

Паднал клон затруднява движението и в центъра на Пловдив, видя "24 часа". Той се е стоварил на кръговото кръстовище на ул. "Петко Д. Петков" с ул. "Богомил". Пожарникари са на място и разчистват платното, а движението е в едната лента. Паднал клон в центъра на Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

Дъждът, който се изсипа, беше придружен с гръмотевици. И на други места в града има съборени клони и дървета от вятъра.