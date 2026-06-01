Загубите на вода у нас са огромни, а климатичните промени само усилват разпада

У нас се фактурират приблизително 40% от водата, а в напояването на места загубите стигат до 90%

България губи огромни количества вода заради амортизирана инфраструктура, липса на контрол и неефективно управление. Това констатира докладът "Водните кризи на България 2026", изготвен от бившия служебен министър на околната среда и водите Юлиян Попов и неговия заместник Петър Димитров. Според доклада нерегистрираната вода във водоснабдителната система достига 57,5% основно заради течове и загуби по мрежата.

Водният сектор на България е в състояние на многогодишна, многопластова криза. В редица населени места особено в малки, отдалечени и слабонаселени села достъпът до надеждно питейно водоснабдяване не е гарантиран. На много места проблемът не е само в количеството вода, а и в нейното качество, в амортизираната инфраструктура, в слабия контрол и в неспособността на системата да реагира навреме. Паралелно с това напоителната инфраструктура в значителна степен е разрушена или изоставена, което ограничава земеделието и увеличава уязвимостта на страната от засушаване, пише в доклада.

Във ВиК сектора ситуацията е критична. У нас се фактурират едва около 39,8% от подадената вода.

Общите загуби достигат 60,25% при дългосрочна цел 49%.

Тези цифри са още по-стряскащи в градове като Шумен и Перник, където загубите надхвърлят 83%. В Търговище са 73,61%, в Хасково - 72,41%, в Ямбол - 70,60%, а в Пазарджик - 67,69%. "Когато толкова високи загуби се съчетават с висока аварийност и лошо налягане, става ясно, че не става дума просто за остаряла инфраструктура, а за

системен провал на управлението, измерването и контрола",

заключават Попов и Димитров.

Подобна е картината и при напояването, където се оползотворяват едва 6,4% от проектния капацитет на изградената мрежа, който е 5,376 млн. декара. Близо половината от водата в каналите остава неоползотворена, достигайки в определени клонове до загуби от над 90%. Разпадът на хидромелиоративната система е съчетан с технологично изоставане, липса на водоизмерителни системи в хиляди стопанства и административен дефицит, посочват авторите. И дават за пример това, че последното преброяване на поливните площи в България е извършено преди четвърт век.

Климатичните промени действат като усилвател на тези проблеми, но не са техният основен причинител. Повишаването на средните температури и промяната в режима на валежите и снеготопенето правят водния ресурс още по-несигурен, но реалният риск произтича от факта, че страната посреща тези промени с отслабена система. За да се преодолее този срив, докладът предлага радикална реформа, която започва с

изграждането на реален, постоянно актуализиран и публичен воден баланс на страната

Необходимо е въвеждането на задължително цифрово измерване по цялата верига - от водоизточника до крайния потребител, за да може управлението да се базира на факти, а не на приблизителни изчисления.

Ключов елемент на промяната е пълната деполитизация на водните дружества, чиито ръководства трябва да се назначават единствено според техния професионален опит и постигането на конкретни цели за намаляване на загубите и авариите. Държавата чрез организации като "Български ВиК холдинг" трябва да влезе в ролята на реален принципал, който контролира и санкционира, вместо просто да разпределя финансови помощи при кризи. Финансирането в сектора следва да бъде пряко обвързано с измерими резултати, като същевременно се инвестира в енергийна ефективност и ВЕИ мощности, които да намалят разходите за изпомпване на водата, се предлага в документа.

В областта на земеделието решението е в масовото навлизане на прецизни технологии като капково напояване и сензори за влажност, които могат да спестят до 60% от ресурса. Успоредно с технологичната модернизация е нужно прилагането на природнобазирани решения за задържане на водата в ландшафта. Докладът препоръчва и разработването на национални програми за използване на алтернативни източници като дъждовната вода и повторното използване на пречистени отпадни води за индустриални нужди, за да се намали натискът върху питейните ресурси.

В крайна сметка водата трябва да се третира като стратегически ресурс на националната сигурност, изискващ професионализация, отворени данни и единна координация между разпокъсаните в момента институции, смятат бившите управленци.