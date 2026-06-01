Трудовите книжки вече дигитални, но старите всеки пази до пенсия

С тях се доказва стаж преди 1 юни 2025 г.

Хартиената трудова книжка е официално “пенсионирана” от днес. Точно 88 години откакто е въведена в България. Тя обаче продължава да е официален документ за пенсия и с нея се доказва стаж преди 1 юни 2025 г., затова всеки трябва я пази.

Днес изтече едногодишният срок, в който работодателите трябваше да оформят и върнат на служителите си хартиените трудови книжки. От 1 юни 2025 г. те имат дигитален вариант, който се казва Единен електронен трудов запис. Той е част от Регистъра на заетостта към Националната агенция за приходите (НАП).

Работодателите подават данни към него при регистрация и прекратяване на трудов договор, вместо да подават уведомления до приходната агенция.

За да имате достъп до електронното досие, трябват електронен подпис или ПИК от НАП

От 1 юни миналата година в електронните ни досиета работодателите вписват само новите обстоятелства, но не и старите данни от хартиените трудови книжки. Това е причината от Националния осигурителен институт да препоръчват книжките да се пазят до пенсионирането. Те може да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.

Младите, които сега влизат на пазара на труда, нямат хартиени книжки, при тях всичко вече е дигитално.

В електронните книжки обаче има много повече данни. Освен дата на сключване на трудов договор има информация и за продължителността на работното време, платения годишен отпуск, промени в заплатата и получените запорни съобщения.

При прекратяване на трудов договор шефовете трябва да опишат използвания платен годишен отпуск, трудовия стаж, датата на изплащане на обезщетенията при придобиване на правото на пенсия и данните за запорните съобщения към момента на прекратяването.

Какво да правите, ако изгубите хартиената си книжка

Трябва да се отиде до дирекция “Инспекция по труда”. Там се подава писмено заявление-декларация с приложени удостоверения от работодателите и други оригинални документи, които съдържат тези данни. След това служителите на дирекцията ще издадат нова книжка.

Стаж преди 1 януари 2000 г. може да се докаже и с документи за осигурителен стаж и доход, категория труд, издадени от работодателя. Той е длъжен да ги издаде безплатно, но след искане от осигурения или негов представител.

Когато документите за стаж са издадени от работодателя, той вписва в тях данни единствено за периода, през който работникът е извършвал дейност за него. Но трудовата книжка като официален удостоверителен документ съдържа данните за целия трудов стаж, придобит преди 1 юни 2025 г. при всички работодатели.

Работодателят носи административнонаказателна отговорност пред държавата, а в определени случаи - и финансова отговорност към работника, ако след крайния срок 1 юни 2026 г. не върне оформената хартиена трудова книжка. Това е директно нарушение на трудовото законодателство и причина Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” да глобява. Санкцията за фирмата е от 767 до 7669 евро (1500 - 15 000 лева), а

виновното длъжностно лице се наказва с лична глоба от 511 до 5113 евро

(1000 - 10 000 лева).

От друга страна, финансовата отговорност на работодателя към служителя в този специфичен случай зависи от наличието на реално претърпени вреди. Тъй като трудовият стаж вече се отчита дигитално в Електронния регистър на заетостта към НАП и забавянето на хартиения документ не пречи на текущата работа, служителят няма автоматично право на обезщетение в размер на брутното си възнаграждение, ако продължава да работи във фирмата. Обезщетение се дължи само ако задържането на книжката е причинило доказуеми вреди - например ако възпрепятства навременното пенсиониране на работника пред НОИ, тъй като старият трудов стаж до средата на 2025 г. се доказва единствено с хартиения документ.

При отказ или забавяне на работодателя след 1 юни 2026 г. служителят трябва да предприеме незабавни действия за защита на правата си.

На първо място е необходимо да се подаде писмено искане до деловодството или управителя за връщане на документа, като задължително се изиска входящ номер. Ако в кратък срок фирмата не окаже съдействие, служителят трябва да се обърне с официален

сигнал към Главна инспекция по труда,

която има правомощията да наложи задължителни предписания и имуществени глоби.

Преди подписването на приемно-предавателния протокол и окончателното получаване на документа обаче работникът трябва задължително да отвори трудовата си книжка и да провери следните три най-важни неща:

Текста за приключване (заверката на стажа)

В книжката трябва да има ясен текст (или правоъгълен печат), който изрично посочва, че трудовият стаж на лицето се изчислява и приключва точно до датата 1 юни 2025 г., изписан в години, месеци и дни. Стажът след тази дата не се вписва, тъй като вече се натрупва изцяло дигитално.

Двата задължителни подписа и кръглия печат

В края на направената заверка трябва задължително да стоят подписите както на главния счетоводител (или ТРЗ служителя, тоест личен състав), така и на работодателя (управителя), придружени от официалния кръгъл печат на фирмата. Липсата на някой от тези три елемента прави документа невалиден пред НОИ.

Текста за предаване на документа

В самата книжка трябва да бъде вписано изречението, че трудовата книжка е върната на работника или служителя на основание параграф 24, алинея 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса на труда. Това вписване доказва защо оригиналният документ се намира у дома на служителя, докато той все още продължава да работи в същата фирма.

След като бъде получена обратно в изряден вид, хартиената трудова книжка трябва да се съхранява внимателно от работника, тъй като тя остава единственият официален документ за доказване на стажа, натрупан преди въвеждането на електронния регистър.