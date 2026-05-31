Рецидивист влиза за пореден път в затвора, сега крал парфюми от магазин в Садово

Това е 19-ата присъда на 56-годишния мъж, последно лежал през 2023 г.

Година и осем месеца затвор при първоначален строг режим получи 56-годишен рецидивист, който в продължение на 2 месеца крал парфюми от супермаркет в Садово. Щетата е на обща стойност от 95,65 евро и макар да на е голяма, наказанието е солено, тъй като това е 19-ата присъда на мъжа. Последно влязъл в затвора на 2023 г., когато бил осъден на година и половина за кражба на мобилен телефон.

Подсъдимият живеел в Садово и често посещавал местен магазин. В началото на годината решил, че ще краде парфюми. Скривал ги в дрехите си и успявал да премине през касата, без да го усетят. В периода от 3 януари до 18 февруари успял да задигне общо 5 шишенца, а в деня, в който го разкрили - още две.

Около 20,20 ч. отново влязъл в търговския обект, прибрал два парфюма - един от 100 и друг от 50 мл., в якето си, след което взел два хляба, бутилка бира и отишъл на касата. Докато жената маркирала стоките, по-малкото шишенце изпаднало от джоба на крадеца. "Изкарай парфюма", казала му касиерката, но той се ядосал, зарязал хлябовете и бирата и си тръгнал. Качил се на велосипеда и потеглил, като по пътя загубил и по-големия парфюм. Направил опит да го открие, но ударил на камък.

На следващия ден касиерката уведомила управителката на супермаркета, че предната вечер клиент в нетрезво състояние откраднал неустановен брой парфюми. Жената прегледала записите от камерите, видяла какво се случа, след което направила ревизия, за да види какви количества ѝ липсват.

Управителката подала сигнал в полицията и още същия ден служителите на реда влезли в дирите на крадеца. Той си признал и разказал, че продал част от задигнатото в махалата в града. Униформените успели да установят двама от клиентите му, които с протоколи предали закупените от тях шишенца.

Районният съд в Асеновград постановил ефективна присъда в размер на 2 г. и половина, която след редукцията с 1/3 заради признаването на вина станала 20 месеца. От този срок допълнително ще се приспадне времето, което 56-годишният мъж вече е прекарал зад решетките - от 19 февруари. Той трябва да плати 119,40 евро разноски по делото.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.