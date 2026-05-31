Деца празнуват 1 юни, като рисуват по стъклената фасада на музея в Добрич

Дияна Райнова

Стъклената фасада на сградата на музея в градския парк „Св. Георги" в Добрич на 1 юни, Международния ден на детето, отново е предоставена на децата в града за рисуване от Регионалния исторически музей СНИМКА: Дияна Райнова

Стъклената фасада на сградата на музея в градския парк „Св. Георги" в Добрич на 1 юни, Международния ден на детето, отново е предоставена на децата в града за рисуване от Регионалния исторически музей. 

Инициативата, която предизвиква възторг сред деца и родители, е от 2016 година. Над 600 деца на възраст от 6 до 15 години рисуват мечтите и посланията си по стъклата през целия ден. „Най-често децата рисуват цветя, животни, къщички, семейство, като и мама , и татко, и детето са широко усмихнати", казва Живко Марков от музея. „През годините инициативата се „разширява". 

"Обособено е пространство пред музея за рисуване, играе се на място куклена пиеса", добавя той. Необходимо е обаче младите творци да си носят бои и четки.

