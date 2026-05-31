Демерджиев сравни "Петрохан" с Баба Алино

Няма нови данни, които да преобръщат заключенията по случая с Ивайло Кулешев и 6-те трупа, съобщи министърът

Ако някой от община Варна убеждава, че не е знаел за този случай, е абсурд, няма как такова нещо да стане под носа на институциите, заяви той

Това не е първия и единствен случай - на подобно нещо се натъкнахме и в Петрохан. Предупредил съм за внимателен анализ на структурите дали няма такава територия и другаде в страната. Говорим за територия, която работи по собствени правила. Да няма повече такива места, където законът не важи, не може да се наложи и има други правила.

Това каза пред bTV вътрешният министър Иван Демерджиев за случая с незаконните постройки до Варна, известен като Баба Алино.

"Не може държавата - имам предвид и местната власт, и централната, да проспи изграждането на над 100 незаконни постройки, това е пълен абсурд. Ако някой от община Варна убеждава, че не е знаел за това - е абсурд, няма как да стане под носа на институциите. Трябва да обяснят бездействието си и толкова време да неглижират този проблем, при който има измамени хора", категоричен бе МВР министърът.

"Имаме данни, които проверяваме, търсят се всички, които се касаят от този случай. Не искам да спекулирам, преди да приключи проверката, но най-вероятно Олег Невзоров вече не е в България, но не мога да кажа категорично. Има достатъчно материал за него и още доста хора, има издадени заповеди за някои от тях. Достатъчно категорични са данните, за да предприеме ДАНС такива действия ( да издаде заповед за напускане на територията на страната - б.р.). Не ми е известно да има релевантни доказателства за оттегляне на заповедта, но е станало. Още като президент Румен Радев 2 пъти остро постави този въпрос за заповедта на ДАНС - няма друг такъв случай в историята на агенцията", каза още Демерджиев.

Според него доскорошният шеф на агенцията Деньо Денев трябва да обясни какви са обстоятелствата да вземе това решение.

"Трябва да каже кой го е подтикнал, не мога да разказвам по студия, но знам кой е. Става дума за национална сигурност и това е неприемливо", категоричен бе министърът.

"Има различни сюжетни линии и тази заповед за оттегляне не е случайна. Всички връзки не водят до релевантни причини да бъдат оттегляни, а водят до практики, които не трябва да бъдат част от работата на ДАНС", допълни той.

"Данните са обект на разследване, не мога да споделя много на този етап. Правя всичко да се запозная с действията, правени до момента. Основни свидетели са били разпитани, но буквално на момента след това са изпратени да си ходят в Мексико. Има сериозни съмнения дали са събрани всички доказателства по случая. Важно е обаче да излезем от политизацията на този и други случаи, защото по-важно е да се установи истината. Такива казуси ще продължават да съществуват, ако се използват за политически атаки, защото са удобни за това. Случаят "Петрохан" е неглижиран от прокуратурата, необяснимо и неубедително е защо няма категорична работа по него - говоря за периода преди трагедията", каза министърът за случая с шестте трупа, открити при хижа "Петрохан" и на връх "Околчица.

