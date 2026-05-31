Шишков: Уволнението на шефа на кадастъра във Варна е само началото, предстоят сериозни проверки

Това, че съм уволнил само шефа на кадастъра във Варна, не означава, че няма да уволня и шефа на ВиК. Тепърва предстоят сериозни проверки. Аз съм почти убеден, ако стана напълно убеден, ще има уволнения. До една седмица ще имаме отговори. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по повод незаконния град край Варна.

Преди няколко дни съвместна акция на Община Варна и полицията разкри мащабно незаконно строителство в местността „Баба Алино" край Варна, където върху около 100 декара са изградени или се строят 104 сгради без издадени разрешителни за строеж. По данни от разследването, инвеститорите са продавали имотите и са събирали такси за поддръжка, а живеещите в комплекса са плащали ток, вода и други битови разходи, въпреки че сградите са изградени без необходимите строителни разрешителни.

"Благомир Коцев можеше да потърси поне съдействието на медиите, те със сигурност щяха да откликнат", каза още той.

"Коцев лъже, той е длъжен да откаже изработване на подробен устройствен план, защото в неговата ситуация има съществуващо строителство, което е незаконно, а този план е за узаконяване на сградите", добави той.

"На времето, когато беше станала сглобката, ПП-ДБ получиха два кмета - на София и на Варна, нали така? Виждате във Варна каква е ситуацията в момента. Това е продължението на сглобката", коментира още министърът.

"Има влияние върху няколко институции. Всичко, което е необходимо и ще помогне, ще бъде проверено. Ние започнахме проверката със земеделския министър, защото в същия момент там се случваше и незаконна сеч", добави министърът.

"Голяма част от тази територия наистина е предназначена за строителство. Сградите обаче са незаконни и задачата за справяне с тях е на варненския кмет. В случая има и имотно измамени хора", завърши Шишков.