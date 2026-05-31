Трима души са пострадали при в катастрофи в смолянско през уикенда

Трима души са пострадали при три пътнотранспортни произшествия, станали през почивните дни на територията на област Смолян, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР Елена Стоилова.

Жена на 20 години от град Любимец е пострадала при инцидент с мотоциклет на пътя Кричим – Девин. Тя загубила контрол над превозното средство заради несъобразена скорост и се е блъснала в предпазна мантинела. Жената е транспортирана в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги" в Пловдив с леки наранявания и след преглед е освободена за домашно лечение.

При друг инцидент на паркинга на „Ритейл парк" в Смолян 74-годишен водач е загубил съзнание, след като му е прилошало. Управляваният от него автомобил се е ударил в паркирана кола, която от своя страна се е преместила и е блъснала мъж, намиращ се зад нея. Пострадалият е получил контузия на коляното. След извършен медицински преглед той е освободен за домашно лечение.

Мъж на 48 г. е пострадал при катастрофа на пътя между Девин и Михалково. Лек автомобил „Рено", управляван от него, е напуснал пътното платно и е паднал по стръмна урва край пътя след загуба на контрол над превозното средство. Водачът е получил леки наранявания и е транспортиран в МБАЛ – Смолян. Той се е оплаквал от болки в областта на гърдите, като са му извършени медицински прегледи.