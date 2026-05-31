Слави Ангелов: В аферата Баба Алино участва човек, търгувал с гласове на изборите

Човекът, който успява да организира тези неща е Дънката. Той е свързан със страшно много такива афери във Варна. Това са случаи за незаконни строежи на сгради и хотели. Той има поне 6-7 такива афери. Това разказа журналистът и главен редактор на "168 часа" и сп. "Космос" Слави Ангелов. "На предните избори той купуваше гласове за една политическа партия, вкарваше депутати с невероятни преференции", добави той.

Той допълни, че случаят, при който край Варна беше открит цял незаконен град е показателен.

"Истинската мафия в България през последните 15 години са големите политически партии. Ако преди 15 години мафия са били големите босове, днес са политиците. Усещането за високи нива на престъпност у нас идва от голямата корупция", заяви той пред Нова.

"През последните години не се прави нищо в интерес на хората, дори администрацията, която се увеличава през последните години не помага. Това са роднини на някого, приятели", каза още журналистът.

"Държава е загубила от дела 828.5 млн. лв. през 2025 г. Тук става въпрос за служители на НАП, на митниците, прокурори. На фона на всичко това затворените са намалели два пъти. Това означава, че ние имаме промяна в наказателната политика. Аз не мисля, че тази наказателна политика води до нещо позитивно. Ние не сме някоя скандинавска държава, при нас всичко ври и кипи и трябва да се действа по-твърдо", добави той.

"В затворите ние нямаме вкарани нито един депутат, министър, министър-председател. Това не е нормално особено на фона на случващото се в другите балкански страни", зави още Ангелов.

"За да се случи нещо положително в нашата съдебна система, трябва да се направи сериозна пригодност - магистратите да се проверят за пригодност, да се провери имуществото им, да се проверят в морален план. Само това е начинът да се изчистят нещата. Трябва да се направи и реформа, за да започне да действа правосъдието у нас малко по-бързо", изтъкна журналистът.