На връх Милин камък беше отслужена панихида за загиналите от Ботевата чета

На връх Милин камък, край Враца, бяха отбелязани 150 години от битката на Христо Ботев и четата му, беше отслужена панихида за упокой на загиналите Ботеви четници от отец Георги Тодоров. Участниците в 78-ия национален туристически поход „Козлодуй – Околчица" и редица официални гости поднесоха венци и цветя.

Като част от честването историкът Нели Стоянова – уредник в отдел „История на България XV–XIX в." на Регионалния исторически музей във Враца, изнесе беседа за случилото се преди 150 години. „От Козлодуй въстаниците поемат към Врачанския балкан, като придвижването им не е спокойно, а е постоянна борба за оцеляване. Още в първите часове след слизането на българска земя започват сблъсъци с османските части – черкези, башибозуци и редовна войска. Безпощадни главорези са били хвърлени срещу четата на Христо Ботев, която, знаете, е наброявала около двеста души. Техният бърз ход от Козлодуй е имал за цел точно да избегне срещата с турската войска и са разчитали на присъединяване на четници от околните села. Това не се случва. Нещо повече – по време на битката при Милин камък, която е 12-часова, Ботев видял, че откъм Враца се вдига пушилка и предположил, че идва помощ от събратя българи. Но изпаднал в униние, когато разбрал, че това е турска армия, а не въстаници на помощ. Няма да ви лъжа, имало е моменти, в които Ботев е падал духом и един такъв е именно тук, на Милин камък", разказа Нели Стоянова, цитирана от БТА.

Тя се обърна към походниците с думите, че най-младият Ботев четник е бил на 16 години, както повечето от участниците в похода. Това 16-годишно момче може да ви бъде пример за това към какво са се стремели, какви цели са имали връстниците ви по онова време, каза Стоянова. Изграждайте, пазете и ако някъде Ботев ни гледа отвисоко, нека да не съжалява за саможертвата си, а поне малко да се гордее с нас – съвременните българи, се обърна към присъстващите и кметът на община Враца Калин Каменов. Преди 150 години младата сила на България взе решение да тръгне по пътя на свободата, продължавайте по този път, млади хора, и България ще пребъде, каза министърът на образованието проф. Георги Вълчев.

Възпоменателното тържество беше организирано от кметство Чирен, местното читалище, с подкрепата на Община Враца. В миналите дни на мястото са били поставени три пилона със знамена. За БТА кметът на Чирен Силвия Христова каза, че всичко е направено с доброволен труд, а средствата са събрани от жители на селото. Тази година отбелязваме 150-ата годишнина от подвиха на Христо Ботев и неговата чета, а в нашето село имаме допълнителен празник – 120 години от създаването на нашето читалище. За това решихме с общи усилия на кметство, читалище и граждани да направим този жест, добави кметът на Чирен.

Събитието е част от официалната програма на националните чествания „Ботеви дни – 2026" във Враца. Присъстваха също народните представители Михаил Михайлов, Тихомир Кръстев, Стела Илиева и Георги Митов, областният управител Росен Михайлов, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, кметовете на село Баница – Владимир Вълов, и село Мраморен – Гергана Маркова, председателят на читалище „Пробуждане 1906" – Чирен и много граждани.