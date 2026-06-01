От 15-те в ЦИК само четирима (+1) с шанс за нов мандат

Севинч Солакова и Ерхан Чаушев вероятно ще си тръгнат от комисията след общ сбор от 46 години в нея

Президентът Йотова изненада партиите, като поиска имена до 9 юни

ПБ ще посочи шефа, спряга се Силва Дюкенджиева, която бе съветник на Радев по правни въпроси

Председателят ще взима министерска заплата, членовете - 85% от нея

Точно месец след изтичането на мандата на настоящата Централна избирателна комисия (ЦИК) кандидатите за новия ѝ състав ще представят концепциите си. А парламентарните сили се оказаха с броени дни, за да посочат фаворитите си, както и да подготвят документите, с които да ги представят пред президента Илияна Йотова.

В петък тя изненада парламентарните групи, като обяви начало на процедурата за смяна на ЦИК и ги покани на консултация на 9 юни. Ако партиите постигнат консенсус, изслушването на кандидатите ще е на 11-и - точно 5 г. и един месец след назначаването на настоящия състав.

Малко преди избора им през 2021 г. бяха направени законодателни промени, които

заковаха 5-годишен мандат

и редуцираха членовете от 20 на 15 души. Съставът вече е постоянен, т.е. не се променя според преразпределението на парламентарните сили след всеки пореден вот. Преди 2021 г. кандидатите се изслушваха и избираха от парламента. Сега за втори път ще се мине по процедурата президентски указ, след консултации на “Дондуков” 2, по номинации от парламентарните партии.

Решението на Илияна Йотова да задвижи процедурата за нова ЦИК едновременно бе очаквано, но и изненадващо. Всички знаеха за изтеклия мандат на комисията, но депутати коментираха неформално, че “докато се наместят пластовете”, нови членове на ЦИК няма да има. И очакваха рокадата след като сегашната комисия представи анализа си на последния парламентарен вот от 19 април. Предполагаше се, че това ще стане малко преди лятната ваканция.

В петък повечето от парламентарните сили се оказаха неподготвени, или поне не и за публични анонси на потенциални кандидатури. Разпределението според резултатите от последните парламентарни избори е: ПБ - 7 членове, ГЕРБ-СДС - 3, ПП-ДБ (заедно, защото играха в коалиция на вота) - 2, ДПС - 2, и “Възраждане” - 1.

Заговори се, че победителят от вота -

“Прогресивна България”, мисли за подмяната на ЦИК още преди да е наясно

с конкретните данни от изборната нощ.

Хората на Румен Радев ще се радват на най-голямо мнозинство - според разпределението на база изборните резултати им се падаха 8 места. Според Изборния кодекс обаче

нито една формация не може да вземе повече от половината места

Затова те губят едно от своите и ще имат седем.

Завъртяха се и имена за квотата на ПБ - “нови, но познати хора, разбиращи от избори”. А част от тях - прелели се от редиците на БСП.

Радев, в качеството си на победител от вота, ще отиде на “Дондуков” 2 с име за председател на ЦИК, а залозите са, че може би ще е жена. Една от най-спряганите за поста е Силва Дюкенджиева, която бе в екипа му като президент, а в момента е съветник на Илияна Йотова по правни въпроси. Дюкенджиева има зад гърба си няколко мандата в ЦИК като представител на БСП, включително и като зам.-шеф. Освен това е експерт по изборно законодателство и административно право.

ПБ не смята да се лишава от председателското място в ЦИК, както направи ГЕРБ преди 5 г. Тогава Красимир Ципов бе единствен кандидат за шеф на комисията. Изненадващо Бойко Борисов го оттегли от този пост, заради което се наложи Румен Радев, тогава президент, да насрочи нови консултации за състав на ЦИК. Опозицията обвини ГЕРБ в саботаж и бягство от отговорност. Решението беше обяснено с “лични нападки” срещу кандидата - 3 от 4-те други формации (всички без ДПС) се обявиха срещу номинацията му. Тогава Димитър Димитров бе посочен за зам.-шеф от ГЕРБ, а Ципов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Гергана Стоянова останаха членове.

Досегашното мнозинство на ГЕРБ-СДС се стопява до трима,

а двама от настоящите членове със сигурност са аут. Формацията още не е дала сигнал от кого ще се откаже и дали ще запази някого.

Преди 5 г. “Демократична България” изпрати в ЦИК двама души - настоящия зам.-шеф Цветозар Томов, който е един от доайените в комисията и дори е представлявал ГЕРБ в предишен мандат, както и Любомир Георгиев.

Две са и бройките, които им се падат сега, с тази разлика, че една от тях би трябвало да отиде при “Продължаваме промяната”. Макар и да се разделиха в отделни парламентарни групи, на вота играха като коалиция, затова и заедно трябва да решат какво да правят с двете места. Но и ДБ, и ПП нямаха готовност в петък да кажат какво ще правят. Оказа се, че темата дори не е подхващана. Неофициално обаче някои от представителите на ДБ заявиха, че има логика настоящите им представители да останат в ЦИК. Свършиха си работата според възможностите, които им предоставя законът, гласи оценката, която им даде депутат от ДБ. В

“Промяната” пък клонят към замяна на един със свой човек,

но нито казват име, нито кого искат да махнат - Томов или Георгиев.

Още седмина от настоящите членове на ЦИК ще отпаднат автоматично поради изпадане на партиите им от парламента. В тази ситуация са шефката на комисията Камелия Нейкова (номинация на ИТН) и двама от заместниците ѝ - Емил Войнов от БСП и Росица Матева, която бе квота на отдавна отпадналата от НС коалиция “Изправи се! Мутри вън!”.

Шанс за нов мандат нямат и Елка Стоянова и Любомир Гаврилов (ИТН), както и Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева (БСП).

ДПС запазва двете си квоти в ЦИК, но макар и без публичен коментар, вече е ясно, че Делян Пеевски няма да запази нито Ерхан Чаушев, нито Севинч Солакова. Защото при разцеплението в движението през 2024 г. и двамата застанаха на страната на Ахмед Доган, а регистрацията на коалиция “ДПС - Ново начало” за изборите от ЦИК до последно бе под въпрос тогава.

И двамата юристи са от ветераните в ЦИК. През 2005 г. Солакова вече бе отметнала 10 г. в комисията, направи кратка почивка, а от 2011 г. насам е неизменен секретар. Чаушев пък има 20 непрекъснати години в комисията. Общо двамата събират 46 г. в ЦИК. Все още не е ясно кои ще са новите имена, на които Пеевски ще заложи.

Така реално от всички настоящи 15 членове на ЦИК само четирима (3-ма от ГЕРБ и 1 от ДБ) имат шанс за нов мандат. Плюс един, ако прецени ПП.

6 вота за депутати,

един за Европарламента, две президентски надпревари и едни местни избори, както и поредица частични гласувания за населени места - това е организационната равносметка на досегашната ЦИК. Първата задача на новия състав ще е президентският вот през ноември, а догодина и местните избори.

По закон заплатата на председателя е равна на месечното възнаграждение на министър, зам.-шефовете ще взимат 90% от това, а останалите членове - 85 на сто.

Кой може да се яви на кастинга

Кандидатите за членове на ЦИК трябва да имат магистърска степен на образование, препоръчително по право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология. Юристите трябва да покажат и удостоверение за юридическа провоспособност. Нужен е и 7-годишен професионален опит, за председател на ЦИК - 10 години юридически стаж.

Това става ясно от правилата за публични консултации и процедура за назначаване на състав на ЦИК, качени на сайта на президентството.

Принадлежност към ДС, осъдителна присъда или заемането на изборна длъжност са спирачка за място в ЦИК. Не може да са наети на трудов договор, освен ако не са преподаватели.

На 9 юни всяка от партиите трябва да представи и мотивира предложенията си пред президента Илияна Йотова.

Консултациите във вторник сутрин ще са едновременно с всички партии в 52-ото НС. Една партия не може да излъчи едновременно председател, заместник и секретар на ЦИК - ръководството трябва да представлява различни формации. А парламентарните сили сами трябва да постигнат консенсус пред държавния глава.

Ако някой реши да не попълни квотата си (ПБ - 7 членове, ГЕРБ-СДС - 3, ПП-ДБ - 2, ДПС - 2 и “Възраждане” - 1), останалите могат да вземат мястото чрез жребий. Такъв се тегли и при спор за председателското или секретарското място.

До края на деня след консултациите специална комисия трябва да представи доклад на президента дали кандидатите отговарят на изискванията.

След това на “Дондуков” 2 ще има изслушване на кандидатите, вероятно на 11 юни, като всеки ще разполага с по 10 минути за изказване. То ще се излъчва онлайн в реално време.

