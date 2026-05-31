Как и кога в гората край Варна вдигнаха над 100 сгради “тайно” от двама кметове

Спорът между Иван Портних и Благомир Коцев кой е виновен не дава яснота

Според председателя на архитектите в града Марин Велчев, ако незаконното строителство бъде доказано, то ще бъде премахнато след тежки съдебни битки

Вместо да се разплита, скандалният казус около "тайния град", построен от "КУБ корпорация" на украинеца Олег Невзоров край Варна, се задълбочава. Много са вече въпросите без отговор - как са прокарани ток и вода без никакви документи, как хора са си купили жилища със заем от банки, има ли връзка арестът на кмета Благомир Коцев със случая, ще се стигне ли до събаряне на незаконните сгради, ще има ли наказани. Кога и как започва строителството и има ли разрешителни?

През уикенда бившият и настоящият управник на Варна, както и висши чиновници отговаряха на част от въпросите.

Удостоверението за търпимост на няколко сгради, от което започва всичко, е издадено по времето на мандата на бившия кмет Иван Портних от районното кметство "Приморски" - твърди Благомир Коцев.

Портних обаче категорично отрича, че строителството е свързано с неговия мандат. ИВАН ПОРТНИХ

"Всичко на тази територия започва след моя мандат

- това казват и шефът на ДНСК инж. Георги Даракчиев, и регионалният министър Иван Шишков. Незаконното строителство е в своя апогей между 2024 и 2026 г., когато сградите нарастват до 104", заяви Портних. И добави, че за първи път е стъпил в местността Баба Алино в събота. Според него удостоверенията за търпимост на част от сградите отклоняват вниманието от същинския проблем – масовото строителство, което се развива след 2023 г.

"Още през юни 2024 г. е било установено строителство без необходимите строителни книжа", каза по bTV шефът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Георги Даракчиев. Според него незаконни сгради са констатирани на много ранен етап.

"Трябвало е да бъдат издадени заповеди за спиране и последващи заповеди за премахване", каза инж. Даракчиев. Правомощията са били на община Варна, тъй като става дума за строежи от 5-а и 6-а категория. По време на първите проверки през 2024 г. в района е имало по-малко постройки.

"Установени са около 20-ина сгради. Оттогава до момента мащабът е нараснал значително", обясни Даракчиев.

Благомир Коцев представя друга част от хронологията - първите сигнали за незаконно строителство и сеч са постъпили на 6 юни 2024 г. и са изпратени до район "Приморски". Тогава проверка установява 11 незаконни строежа. Година по-късно при нова инспекция броят им е 15. БЛАГОМИР КОЦЕВ

Докато административните процедури вървят, строителството продължава. Заповедите за спиране на строежите са издадени едва на 1 септември 2025 г., когато голяма част от сградите са изградени или в напреднал етап.

Особено показателни са разказите за проверките на институциите. Според Коцев служители на общината, РДНСК и горските служби многократно са правили опити да влязат в района, но са били спирани от въоръжена охрана.

"Имаше огромни огради и охранители, които не допускаха нито една институция

да влезе", заяви Коцев. По думите му част от служителите се страхували да извършват проверки без съдействието на полиция и жандармерия.

Едва през март 2026 г. след намесата на униформените проверяващите успяват частично да проникнат в района и да установят реалния мащаб на строителството.

Един от въпросите, който продължава да поражда най-сериозни съмнения, е как комплекс с десетки къщи, изградени без строителни книжа, е получил електрозахранване и функционираща инфраструктура.

По данни от проверките в района има изградени елсъоръжения и захранване на голяма част от сградите. Именно това поражда въпросите дали и как са били издавани документи за присъединяване към мрежата. Тази тема тепърва е обект на проверки, тъй като изграждането на подобна инфраструктура предполага участие на множество институции и съгласувания.

Случаят придобива още по-сложно измерение заради факта, че част от сградите вече са продадени и обитавани. Сред собствениците има и българи, и чужденци. Част от тях твърдят, че са закупили имотите си напълно законно въз основа на нотариални актове, вписани в Имотния регистър. Това поставя въпроса какво ще се случи с хората, които вече живеят в комплекса, ако съдът установи, че строежите са незаконни. Сега те плащали директно на "КУБ корпорация" сметките си за изразходван ток и вода.

Прокуратурата вече води 4 разследвания - за евентуално бездействие на длъжностни лица между 2023 и 2026 г.; за използване на неистински удостоверения за търпимост; за декларации, в които е посочвано, че определени постройки са съществували преди 31 март 2001 г., и за незаконна сеч на 41 дървета от горския фонд.

Разследването достигна и до инвеститора. При акция на полицията бяха извършени обиски на адреси, свързани с дейността на "КУБ корпорация". Иззети са документи, компютри и телефони. За 24 часа бяха задържани помощник на собственика, юрист на дружеството и счетоводител.

Според "КУБ корпорация" всички документи са били издадени от компетентни институции и са използвани в официални процедури пред кадастъра, общината и нотариусите.

Баба Алино не е просто спорен строителен проект

Казусът се превърна в тест дали държавата е способна да даде отговор как в гора край Варна е изникнал цял квартал, ток и инфраструктура, без институциите да успеят навреме да спрат процеса.

Председателят на Камарата на архитектите във Варна арх. Марин Велчев е категоричен, че ако незаконното строителство бъде доказано, законът не позволява сградите да бъдат запазени или използвани за други обществени цели. Изискванията към социални, обществени или административни сгради са различни и подобно преустройство не може да легализира незаконно построени обекти.

Според Велчев обаче процесът едва ли ще приключи бързо и прогнозира години на съдебни спорове, експертизи и обжалвания, преди да се стигне до окончателни решения за сградите. Архитектът смята, че в крайна сметка вероятно ще се стигне до събаряне, но след много тежки съдебни битки.

Той посочва, че случаят поставя по-широк въпрос за тежките административни процедури в строителството. Сложният и продължителен ред за одобряване на устройствени планове и издаване на разрешения за строеж често отблъскват инвеститорите и създават предпоставки за незаконно строителство.

Арх. Велчев казва, че това не оправдава случилото се в Баба Алино, но е част от причините подобни казуси да възникват. Той настоява, че освен съдбата на сградите трябва да бъде изяснена и отговорността на всички длъжностни лица и институции.

Министър Иван Демерджиев: Вероятно Олег Невзоров вече не е в България

Предупредил съм за внимателен анализ на структурите дали няма такава територия и другаде в страната. За да няма повече такива места, където законът не важи, каза пред bTV вътрешният министър Иван Демерджиев за случая с незаконните постройки до Варна. Според него пълен абсурд е и местната, и централната власт, да проспи изграждането на над 100 сгради без разрешително.

Няма как да стане под носа на институциите. Трябва да обяснят бездействието си и толкова време да неглижират проблема, при който има измамени хора. Министър Иван Демерджиев

Не искам да спекулирам, но вероятно Олег Невзоров вече не е в България, но не мога да кажа категорично. Има достатъчно материал за него и още доста хора, има издадени заповеди за някои от тях. Достатъчно категорични са данните, за да предприеме ДАНС такива действия (да издаде заповед за екстрадиране на украинския бизнесмен - б.р.).

Не ми е известно да има релевантни доказателства за оттегляне на заповедта, няма друг такъв случай в историята на агенцията", каза още Демерджиев.

Той е категоричен, че доскорошният шеф на ДАНС Деньо Денев трябва да обясни защо е взел това решение.