Надежда Нейнски: ЕС вкарва Радев в диалог, за да види какъв лидер ще бъде той

Европейският съюз в момента вкарва новия премиер Румен Радев в диалог, за да види какъв тип лидер ще бъде той и дали ще бъде част от европейския консенсус, или ще търси собствена политическа линия. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски пред Би Ти Ви.

Тя коментира, че липсва пълна публичност за съдържанието на проведените разговори, като основната информация към момента идва предимно от българските медии. По думите ѝ серията от бързи срещи на новия български премиер с европейски лидери, проведени в рамките на около 30 часа, има ясна политическа логика.

„Очевидно е желанието на новия премиер да представи, да легитимира новото българско правителство." Нейнски допълни, че подобна дипломатическа активност вероятно цели и „да пресрещне част от опасенията, които има сред нашите партньори по отношение на каква линия на поведение ще има новото правителство", посочи тя.

Отделно бе поставен и въпросът за посланията, свързани с европейската политика спрямо Украйна, включително тезата „първо българските граждани, после новите европейски ангажименти към Украйна". В тази връзка Нейнски подчерта необходимостта от яснота дали това означава ограничаване на разходите за подкрепа на Украйна, като добави: „Аз не знам дали по време на срещите е станало дума за европейския, как да кажа, здравословната доза европейски скептицизъм".

По отношение на разговорите с партньорите в НАТО тя отбеляза, че са обсъждани и конкретни параметри, включително увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП, като по думите ѝ е било постигнато съгласие в рамките на дискусиите. Нейнски подчерта още, че европейското финансиране е обвързано с реформи, като уточни: „това не са пари на калпак, това са пари, които се дават за реформи" и акцентира върху нуждата от структурни промени в България.

В по-широк план на разговора бе засегната и войната в Украйна. Нейнски заяви, че Европа не търси капитулация на Украйна, а запазване на нейната териториална цялост и суверенитет.

„Европа е готова да преговаря с Русия, но не за капитулацията на Украина". Тя допълни, че „Русия отказва примирие. Т.е. няма как да се започнат преговори без да спрат военните действия", заяви Нейнски.

„Европа не води война срещу Русия", каза още тя и уточни, че в момента Украйна и европейските държави се защитават. Според нея сигурността на Европа е пряко свързана с развитието на конфликта.