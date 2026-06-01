За бащата от Перник, който не би предал сина си, е важен прокурорският пост

Бисер Михайлов два пъти подава оставка като зам. окръжен прокурор заради членове на своето семейство, два пъти лежи в ареста по подозрения в лихварство и вече прекратено дело за домашно насилие

“Като баща не бих предал сина си, ако ми поискат наказание като прокурор, ще се защитавам!”

Бисер Михайлов, баща на издирвания 11 месеца 22-годишен побойник Васил, за втори път в живота си публично смесва семейната и професионалната роля.

И по този начин чрез Нова телевизия редовият вече обвинител от окръжната прокуратура в Перник предупреди, че ще се бори за поста си. Но и не е ясно дали е напътствал по-прочутия вече от него син в укриването. Познал го само по очите, проснат на земята при ареста преди дни.

Всъщност през 2010 г. зам. окръжният прокурор на Перник и говорител на обвинението е арестуван също, но дискретно. Без камери и репортери, както това се случи със сина му преди 10 дни, когато младежът бе заловен в столичния квартал “Свобода”.

Бисер Михайлов и брат му Васил Михайлов са задържани за лихварство преди 16 години. Прокурорът прекарва няколко часа в ареста и срещу 5000 лв. гаранция е пуснат на свобода. Вътрешният министър тогава Цветан Цветанов разрешава на медиите да покажат клип как изкарват по бельо брата Васил.

И тази история завършва с възстановяване на работа на прокурора Бисер Михайлов, защото МВР и колегите му не събират годни за съд доказателства за лихварство, но за това по-нататък.

22-годишният син и племенник носи името на своя чичо Васил. И в двата семейни казуса с 16 години разлика помежду им, е вплетена служебната кариера на обвинителя от Перник Бисер Михайлов.

10 дни след залавянето на младежа хипотезите кои са ятаците на Васил, са повече от огласените факти. Бащата прокурор ли е основният помагач, той ли е купувал симкартите, които младежът е сменял, имало ли е опънат чадър от “мотивирани” финансово пернишки полицаи, предупреждаван ли е бил Васил преди всяка акция по задържането му? Няколко пъти той се изнизвал минути преди униформените да го заловят. Каква е ролята на отдел “Издирване” в ГДНП?

Засега е известно, че отдел “Вътрешна сигурност” и Инспекторатът на МВР извършват проверка, за да установят съпричастни ли са служители на полицията към укриването на Васил, който през юни ще посрещне 23-ия си рожден ден в софийския затвор.

Временният изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова пък ще поиска уволнението на бащата прокуррор. Тя също възложила проверка на Инспектората на Върховната касационна прокуратура да изясни участието му в укриването на сина му. И ако такова има, ще поиска от ВСС дисциплинарно производство срещу него.

Проверката е заради казаното от вътрешния министър Иван Демерджиев, че “има немалко данни, че бащата прокурор е подпомагал сина си”. И пред Би Ти Ви сподели за

съмнения за хора, които са му помагали професионално, но не били от МВР

Според Демерджиев ятаците разполагали с доста информация.

Васил Михайлов, когото цялата държава нарича “прокурорския син”, защото подозира, че младежът е изнудвал, биел, заплашвал без страх точно заради поста на своя баща, не бил поддържал връзка с него от 3 години. Така твърди родителят, но пък допуска, че през тези 11 месеца на Васил са можели да помагат “всички - приятели, роднини, семейство, хора с възможности”. “За мен е загадка, дано съответните служби свършат тази работа”, заключава обаче бащата, който също все пак е част от “семейството”.

През 2022-а Бисер Михайлов подаде оставка като зам. окръжен прокурор на Перник, когато синът му беше задържан за първи път и се появиха твърдения, че местната полиция го закриля точно заради родителя магистрат.

През ноември същата година тогавашният главен прокурор Иван Гешев също го призова да напусне системата.

Година по-късно Бисер Михайлов прекара в ареста 72 часа по обвинение, че е упражнил домашно насилие над съпругата си Биляна Михайлова. Тя отрече това да се е случвало, но пред Софийския градски съд прокурорът се изповяда, че атмосферата в семейството им е много напрегната заради сина им. След този случай Биляна спря да ходи на делата на сина си Васил. Негова подкрепа в съдебната зала остана прокурорският брат Васил.

Той е и човекът, при когото племенникът Васил изтърпява и един от домашните си арести.

Заради съпричастност към бизнеса на своя брат през 2010 г. Бисер Михайлов подава за първи път оставка като зам. окръжен прокурор на Перник.

Обвиненията са за принуда. Според публикации от онзи период дал 30 хил. лева на перничаннин, от когото взимал по 3700 лв. лихва месечно. Половин година по-късно доказателства не са събрани, делото е прекратено, а прокурорът е възстановен на работа.

Братът Васил Михайлов, за когото градската легенда тогава твърди, че се занимава с лихварство, отрича и подозира, че го натопили, защото . преди години имал заложни къщи. После обаче ги затворил, започнал продажба на коли, открил и автоборса, но и нея закрил, за да навлезе в строителния бизнес.

Подпомагал ли е чичото своя племенник финансово например, а и правил ли е връзка между бащата и сина, едва ли ще се установи. А и да се разбере,

като роднини те са освободени от наказателна отговорност

22-годишният Васил беше задържан на 22 май пред блок в столичния кв. “Свобода”. Обитателите на сградата твърдяха, че не са го виждали. По непотвърдена информация той бил там от дни, като пристигал по тъмно.

ДАНС и отдел “Киберсигурност” към ГДБОП го засекли, че е влизал в някои от профилите си в социалните мрежи от компютри на няколко различни адреса. Така локализирали IP-тата и стигнали до апартамента в “Свобода”.

Също неофициално се говори, че през тези месеци

Васил е пребивавал в “Младост”, “Обеля” и “Дружба”,

в къща за гости в Земен. Според адвокат Зорница Костова, която представлява две от неговите жертви, миналата есен стигнал и до Северна Гърция, където участвал в грабеж. Съучастниците му вече излежавали наказанието си в тамошен затвор. Пак тя твърди, че след нападението на дома на родителите на полицай в пернишкото с. Люлин, Васил се укрил в курорта Боровец. През февруари пък с изгорени и инфектирани ръце заради палеж, отишъл за превръзки в пернишка болница. Бил подаден сигнал, но се измъкнал.

Младежът е извън килията от февруари 2024 г. А с най-леката мярка “подписка” от 11 април 2025 г., когато Софийският районен съд го наказа с 4 г. затвор за поредица от побои в Перник. Той е в затвора сега обаче заради окончателната си обединена присъда от година и осем месеца, получена по други две дела.

Месец след наказанието от 4 г. затвор, на 9 май м.г. пристигнал на входа на автосервиз и поискал 5 хил. лв. за някава част. На 12 юни отвлякъл мъж и го пребил.

Васил обаче не е кротък и при престоя си в затвора. Той е водил три дела в административния съд в София заради многото му наказания зад решетките. Няколко пъти е наказван с лишаване от хранителни пратки за срок от по 3 месеца, веднъж за саморазправа с друг арестант, друг път за употреба на алкохол. Забранявано му е да участва в колективни мероприятия. По 5, 7 и 14 дни е наказван с карцер за побой и внесени телефони. Така че е въпрос на време отново да се чуе, че е набил някого.



