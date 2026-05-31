Татяна Дончева: Случаят край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална сигурност

Случаят с незаконния комплекс край Варна не е просто строителен казус, а въпрос на национална сигурност. Това заяви лидерът на „Движение 21" Татяна Дончева пред Би Ти Ви.

Тя твърди, че държавните и общинските институции в продължение на години са допуснали развитието на мащабен проект с десетки сгради, без да реагират ефективно навреме. По думите ѝ в системата дори са се създавали оправдания от служители, които да избегнат отговорност: „Едни общински служители обясняват какви алибита са си създали, за да не отговарят за нещо, което е очевидно нередно", коментира Дончева.

„Някои смятат, че ако си плащат данъците, това узаконява имота им. Не е така. Плащането на данъци не прави незаконния строеж законен. Хората са били убедени, че всичко е наред, защото сделките са минали през нотариуси и са получили нотариални актове. Те са вярвали, че всички проблеми по документацията са решени. Но една незаконна сделка може да бъде атакувана години по-късно, независимо колко данъци си плащал през това време", каза Дончева.

По нейно мнение евентуалните искове на засегнатите собственици следва да бъдат насочени към инвеститора, а не към държавата или общините, тъй като именно той носи основната отговорност за проекта.

„Най-опасното в този случай не са самите незаконни сгради. Най-опасното е създаването на анклав край Варна. Територия със собствена охрана, където държавни и общински служители трудно получават достъп, а на практика се внушава, че това е отделен свят със собствени правила", коментира тя.

„Трябва да си дадем сметка, че България е суверенна държава. Не може на нейна територия да се създават затворени общности, които функционират като отделни територии. Това е въпрос не само на строителен контрол, а на национална сигурност. Тук не говорим за хора, които са дошли и са построили две или три къщи. Говорим за сериозно финансово обезпечаване, за огромен строителен проект, реализиран в продължение на години. Някой е осигурявал парите, някой е осигурявал спокойствието този проект да се развива и някой е гарантирал, че институциите няма да се намесват.", смята тя.

Паралелно с това Дончева коментира и случая с бизнесмена Олег Невзоров, чието име се свързва с комплекса. Тя повдига въпроси защо първоначалната процедура по експулсиране е била стартирана, но по-късно е прекратена, като допуска, че е възможна външна намеса на високо ниво.

„Тези хора са инвестирали огромни суми. Някои са продали други имоти, други са вложили спестяванията на живота си. Те са качени на шейната. Не са направили това без собствено съгласие, но са били убедени, че купуват законни имоти. Сега ще се окаже, че могат да търсят правата си единствено от фирмата инвеститор", заяви тя.

„Да прозрем и това. Тези украинци не са безопасни хора. Те обикновено дрънкат оръжие, ходят, демонстрират, че те диктуват играта. Как за няколко години в една Варна не е допуснало никоя от българските групировки да се пречка, е допуснало тази?", заяви още тя.

Дончева коментира и оставката на Борислав Сарафов, като според нея тя е резултат от политическа пренаредба и липса на стабилна подкрепа за него в новата ситуация.



„Той е преценил, че няма шанс при новата конфигурация на властта", каза Дончева, като допълва и критики към назначенията в съдебната власт през последните години.

По думите ѝ концентрирането на прекалено много правомощия в една институция е довело до проблеми, които трудно се коригират.

„Антикорупционната комисия беше вредна. Не бих създала отново подобно образувание, дори това да означава България да загуби европейско финансиране", заяви тя.