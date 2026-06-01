Незаконна беседка не оставя жители на "Борово" да се наспят

Незаконна беседка тормози жителите на столичния квартал "Борово".

Тя се намира в междублоковото пространство, а през няколко вечери там се организират тържества, банкети и т.н.

Беседката е построена 2019 г. И заради шума вечер оттам е невъзможно да се отваря прозорец през лятото.

"Всяко лято имаме събирания. Хората тормозят останалите със силна музика. Хората тук се алкохолизират. С една огромна колона пускат музика. Не можем да почиваме", каза един от възмутените жилите на "Борово"

По думите на съседите жалби са подавани, но резултат никакъв. Ако пък дойде полиция, се спира музиката, но след тръгването на униформените, отново се започвало, обясниха още възмутените жители на "Борово".

От район "Красно село" са обяснили пред bTV, че беседката ще бъде премахната.