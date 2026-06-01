Нови 68 000 престъпления останаха без наказание

67 934 дела са прекратени по давност от прокуратурата през 2025 г., сочат данните от последния годишен доклад на държавното обвинение. Това на практика означава, че въпросните казуси са били "отворени" толкова дълго, че е изтекло времето, което законът дава за разследване на престъпленията. И сега тези папки отиват в архива, без престъпниците да бъдат наказани, а жертвите - да получат справедливост.

През 2024 г. и 2023 г. прекратените по давност са били съответно 63 399 и 82 644 дела. Затова сега от прокуратурата изчисляват, че за 2025-а се отчита увеличение със 7,2% спрямо 2024 г., но спад със 17,8% спрямо 2023 г.

"От прекратените по давност дела 99,8% са за престъпления с неизвестен извършител, което е обективен фактор за прекратяване", успокояват от прокуратурата всяка година.

Срещу известен извършител (с привлечено лице като обвиняем) прекратените дела са 144 или 0,2%.

Тъй като данните за прекратените по давност дела обичайно присъстват в годишните доклади, така може да се проследи, че от 2008 г. до 2025 г. вкл. по давност са прекратени около 1 950 000 (един милион и 950 хиляди) дела. На практика - необявена амнистия, съобщава "Сега".

За разкриването на престъпленията отговаря МВР. Това, че извършителят не е разкрит обаче не отменя факта, че е извършено престъпление, което е останало ненаказано. Не е известно и колко са жертвите на тези престъпления с неизвестни извършители. Ниско е нивото на разкриване например на престъпленията против собствеността. През 2025 г. близо 24 хиляди от общо 29 044 спрени досъдебни производства стоят на пауза заради неразкрит извършител. За разлика от прекратените дела, спрените може да бъдат възобновени, стига да не е изтекла давността. Някои обаче просто стоят спрени, докато не изтече абсолютната давност и не биват прекратени.

Според Наказателния кодекс наказателното преследване се изключва, когато е изтекла т. нар. абсолютна давност. Тя зависи от престъплението. Най голямата е 52 г. и половина - за убийство на две или повече лица. За престъпления, които се наказват с доживотен затвор без замяна, тя е 30 г. За деянията, които се наказват с повече от 10 г., е 22 г. и половина, а за тези с повече от 3 г. - 15 г. За престъпленията, за които се предвижда повече от година лишаване от свобода, абсолютната давност е 7 г. и половина, а за всички останали - 3 г.

Масовото прекратяване на дела по давност започна през 2006 г., след като Борис Велчев стана главен прокурор и разпореди ревизия на спрените производства. Така се оказа, че много обвинители години наред са трупали папки, по които не е работено.