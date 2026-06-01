Потушени са 56 пожара, пострадала е жена на 35 г.

През изминалото денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 111 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 56 пожара, има един пострадал, съобщи на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР. При пожар в къща в гр. Нови Искър е пострадала жена на 35 години, която се е опитвала да загаси огъня и има изгаряния по краката, предава БТА.

С нанесени материални щети са 17 от възникналите пожари - осем в жилищни сгради, три във временни постройки, три в транспортни средства и три други.

Без нанесени материални щети са 39 от пожарите - 13 в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 в отпадъци и два други.

Извършени са 44 спасителни дейности и помощни операции - три при катастрофи в транспортни средства, 41 за оказване на техническа помощ, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, отводняване и други.

Подадените лъжливи повиквания са 11.