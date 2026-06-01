Владимир Николов: Обсъждаме да се намали срокът на майчинството

Обсъждаме да се намали срокът на майчинството. Това обаче може да се случи, само ако имаме повече ясли за деца.

Това каза в ефира на bTV депутатът от "Прогресивна България" Владимир Николов.

Както е известно, в момента у нас майчинството е 2 г. През първата майките получават 90% от осигурителния си доход. А през втората в пъти по-малко.

"Имал съм разговори с много майки. Те не искам да са вкъщи. Но са там заради децата си, тъй като няма ясли", обясни зам.-председателят на парламентарната група на мнозинството. Не даде обаче подробности дали говори за отпадане на цялата втора година от платеното майчинство. За оставащите извън ясли и градини деца заради недостига на места обясни, че щом има политическа воля - а такава управляващите имат, ще се намери решение.

Ще бъде премахнат автоматизмът на депутатските заплати, увери Николов. Миналата седмица депутатите не записаха замразяване на заплатите си, когато приемаха финансовите правила към правилника за дейността на НС, както бяха обещали. Оправдаха, че предложеният от финансовото министерство механизъм постъпил в НС по-късно.

Бившият капитан на националния отбор по волейбол се похвали, че е завършил магистратура финанси.

"Това, което наблюдаваме за случая "Баба Алино", е едно безобразие. Всичко е станало пред очите на всички институции, като започнем от кмета на Варна. Още от години има сигнали и нищо". Надявам се, че министерството на вътрешните работи ще стигне до дъното на случая. И да се премахне всичко, то пак ще останат следите. Най-логично е да се намери виновника за цялото това селище. И да му се търси отговорност. Но нека дадем време на държавата и разследващите. Ако се разрушат тези постройки, природата няма да бъде спасена. А държавата ще трябва да обезщети хората заради техните апартаменти", обясни Николов.

Той коментира и темата с бюджета. По думите му нещата за много сериозни.

"Толкова, колкото никога не са били. Реалният бюджетен дефицит е доста повече от тези 3,5%", каза легендата във волейбола.

Няма риск от глоби за България, увери Николов.

"Правителството трябва да намали разходите. Има и други предизвикателни неща. Публичните финанси трябва да бъдат поставени в някакъв контрол. Всяка години ние взимаме кредити. И за какво. Да харчим повече. Това не е устойчиво. Няма да бъдат намалявани пенсии, капиталови разходи и т.н.", добави още Владимир Николов.

Депутатът от "Прогресивна България" за пореден път обясни, че гражданите на България трябва да разберат откъде идват високите цени у нас.

"Демографската криза е сложен въпрос, с който ние искаме да се борим", увери Николов.

"Нямам разочарование с политиката. Очаквам момента, когато ще свършим със спешното законодателство.