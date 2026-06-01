Любомир Дацов: Властта няма план за свръхдефицита

44-ма убити на пътя през май, 15 тежки катастрофи само за последното денонощие

Полицейска кола

През последното денонощие на територията на страната са регистрирани 15 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 19 души, съобщи на сайта си МВР. Първоначално при катастрофите няма регистрирани загинали. По-късно е постъпила е информация, че един човек е починал от пътнотранспортно произшествие, възникнало през отчетния период.

В София са станали 21 леки катастрофи, при които няма пострадали и загинали.

За месец май в страната са станали 618 тежки катастрофи с 44-ма загинали и 738 ранени.

При катастрофи в страната от началото на годината живота си са загубили 169 души. При сравнение с реалните данни за загиналите (148) през същия период на 2025 г. се отчитат 21 (двадесет и един) повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., допълват от МВР.

