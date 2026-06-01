Шефът на строителния контрол във Варна: Не съм уволнен, предлагат ми да напусна по взаимно съгласие

Шефът на дирекцията за строителен контрол в община Варна Александър Драгнев не е уволнен дисциплинарно, както заяви варненският кмет Благомир Коцев в петък. Това заяви самият Драгнев по „Нова телевизия". „Уволнението" беше обявено във връзка с незаконното строителство в местността „Баба Алино".

„В петък ми връчиха молба за напускане по взаимно съгласие, която аз нямам намерение да подпиша", заяви Драгнев.

Той обясни, че е правил много опити през годините да спре незаконното строителство, като се е противопоставял на многобройните опити да се узаконят постройките по всевъзможни начини. Посочи за пример свои заповеди от началото на 2025 г.

По думите му първите действия по случая са започнали още през септември 2024 г., когато дирекцията е изпратила преписка до районната администрация на „Приморски". Той посочи, че по сигнала са работили и служители на Икономическа полиция към ОДМВР – Варна. „След това близо шест месеца нямаше никаква информация какво се случва по случая", каза още Драгнев.

По думите му през януари е получил информация, че е подписано и одобрено допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за района на „Баба Алино. „Това ме наведе на мисълта, че се правят действия за узаконяване на обекта. Ние предприехме действия по спиране на строителството и издадохме съответните актове и заповеди за обектите, по които се работеше", обясни той.

Драгнев допълни, че са съставени и два акта за установяване на административни нарушения за незаконна сеч в горски територии. По думите му за всички предприети действия е бил информиран кметът Благомир Коцев. „Изготвих доклад с конкретни предложения за решаване на проблема, но този доклад остана без движение", твърди директорът на УСКОР.

Междувременно собствениците на имоти в комплекса започват да се организират. Част от тях вече са създали група в социалните мрежи и обсъждат възможността да наемат общ адвокат, който да ги представлява по бъдещи колективни искове.

Сред потърпевшите е и Десислава, която е закупила апартамент в комплекса с намерението един ден да се завърне в България. „Видях реклами за комплекса, посетих мястото и всичко изглеждаше прекрасно. Апартаментът ми струваше 50 700 евро. Продадох наследствен имот и реших да инвестирам в България, но се оказа голяма грешка", разказва тя.

Жената призна, че е разочарована както от ситуацията, така и от работата на институциите.