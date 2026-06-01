БДЖ показва на децата влака на цар Борис за 1 юни

„Български държавни железници" (БДЖ) отварят вратите на специализираното вагонно депо „Ремиз" в София, което съхранява ценни музейни експонати, по повод Международния ден на детето – 1 юни, съобщиха от дружеството, предава БТА.

Там всички любители на железопътния транспорт ще имат възможност да разгледат и да се запознаят с богатото историческо наследство на БДЖ, включващо емблематичните вагони от царския влак на цар Борис III „Корона експрес" и от правителствения влак „Витоша експрес".

Денят на отворените врати ще се състои днес от 10 до 15 ч. Вагонното депо се намира на бул. „Княгиня Мария Луиза" № 132А в столицата.

По време на посещението представители на БДЖ ще споделят с гостите интересни факти за историята на вагоните, както и за специалната постройка, в която те се съхраняват вече десетилетия.

В допълнение към преживяването за посетителите на релсите в пространството пред историческата сграда ще бъде разположен дизелов мотрисен влак. Така всеки проявил интерес ще има свободен достъп до локомотивната кабина, където ще може да научи от служителите интересни подробности за управлението на влаковете и ежедневната работа в железниците. Непълнолетните гости на депото ще бъдат допускани само с придружител и при спазване на правилата за безопасност.

За поредна година БДЖ ще спази традицията си и по случай 1 юни всички деца до 14 години ще пътуват безплатно в редовните влакови композиции, като представят копие от акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта им. Запазените места, спалните места и доплащането за пътуване в първа класа се заплащат съгласно действащата тарифа.

Като продължение на инициативите на БДЖ по случай Международния ден на детето – 1 юни, емблематична ретро мотриса ще вози пътници от София до Банкя на 6 и 7 юни. По този начин ще бъде предоставена възможност на всички, които са ангажирани в работния ден на 1 юни, да поднесат приятно изживяване на своите деца и през почивните дни, посочват от дружеството.

Ретро влакът № 19 001.7, произведен през 1960 г., ще извърши по два курса в събота и неделя, за да зарадва максимален брой любители на железопътния транспорт.

Сутрешният курс ще започне в 09:50 ч. от Централна гара – София и ще пристигне в Банкя в 10:15 ч. В обратната посока влакът ще тръгне в 11:40 ч. и ще пристигне в София в 12:05 ч. Следобед мотрисата ще потегли в 13:00 ч. отново от София и ще пристигне в Банкя в 13:25 ч. Обратният курс е в 15:45 ч. от гара Банкя с пристигане в София в 16:10 ч.

Влакът разполага с обособено място с кафе машини и хладилник, където ще се предлагат храни и напитки. Характерното за тази мотриса е, че пултът за управление се намира в салона на пътниците и всеки желаещ ще може да наблюдава управлението на мотрисния влак от непосредствена близост. В края на миналия век мотрисата е използвана като пилотна за правителствения влак, с който тогава са пътували високопоставени представители на държавната власт, отбелязват от БДЖ.

Билетите за пътуване са двупосочни и включват запазено място. Те могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната. За възрастни цената е 30 евро (58,67 лв.), а за деца до 10 години – 20 евро (39,12 лв.). Количествата са ограничени, информират от дружеството.