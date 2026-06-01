В Югозападното държавно предприятие са сменени директорите на 18 горски и ловни стопанства

В Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) са сменени директорите на 18 горски и ловни стопанства, съобщиха от ЮЗДП. В рамките на предприетата управленска реорганизация на новия директор инж. Благой Милев са назначени временно изпълняващи длъжността в три от структурите, допълват от предприятието, предава БТА.

От ръководството посочват, че промените са част от новата кадрова политика на предприятието, насочена към оптимизация на работата, повишаване на ефективността и подобряване на координацията между отделните териториални поделения и централното управление. Целта е да се създаде по-добра организация на дейностите в горските и ловните стопанства, както и по-висока отговорност при управлението на ресурсите.

От ЮЗДП допълват, че се очаква новите екипи да работят за по-добра оперативност, изпълнение на поставените задачи и устойчиво развитие на сектор „Гори" в региона.

Ето и имената на новите директори:

ДГС Белово - Радослав Петаков; ДГС Белица - Иван Богданов; ДГС Благоевград - Андон Стаменов; ДЛС Витошко-Студена - Симеон Манолчев; ДГС Гоце Делчев - Марко Запрев; ДГС Гърмен - Бисер Русков; ДЛС Дикчан – Радослав Узунов; ДГС Добринище - Любен Тосков; ДГС Дупница - Тони Колев; ДГС Етрополе - Веселин Иванов; ДГС Невестино - Диана Стоицова (временно изпълняващ длъжността директор); ДГС Разлог - Васил Кирянов; ДГС Рилски манастир - Иван Гърков; ДГС Самоков - Владимир Миланов; ДГС Симитли - Сашо Карадачки; ДГС София - Мирослав Джупаров; ДГС Сливница - Биляна Благоева; ДГС Якоруда - Светослав Николов.

Сменен е и досегашният директор на ДГС Кюстендил. Очаква се назначението на нов.

В края на миналата седмица от ЮЗДП съобщиха, че Югозападното държавно предприятие се намира в тежко финансово състояние, като към 30 април общите задължения на предприятието са в размер на над 15,8 млн. евро.