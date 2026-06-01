Флакон с райски газ може да е предизвикал огромния пожар край Стара Загора

Флакон с райски газ или батерия са двете възможни причини за огромния пожар в депо за рециклиране на отпадъци край Стара Загора. Това обясни в предаването „Здравей, България" на „Нова телевизия" шефката на Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация Йоана Йончева – Фильова.

През уикенда гъстият черен дим от депото се виждаше от 30 километра разстояние, макар че отровните газове не попаднаха в града.

„Според мен за пожара има 2 причини. Едната може да е батерия, която е минала през шредера, а другата – флакон с райски газ, който също е минал оттам, а това води до изригване. За съжаление, разделното събиране в България не е много на почит. Работата тук в депото свършена брилянтно, но една такава човешка грешка се оказва фатална", посочи Йоана Йончева – Фильова.

Тя отбеляза, че в Германия има доста изгорели фабрики и причината отново са изхвърлени батерии. В момента се водят се преговори с други градове къде да отидат рециклираните отпадъци от Стара Загора.