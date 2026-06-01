Затварят поетапно участък от пътя Добрич - Балчик за полагане на износващ слой асфалт

Поетапно затваряне за движение на участък от път II-27 Добрич – Сенокос – Балчик заради полагане на последния износващ пласт на асфалтовото покритие започва от днес, съобщиха от Областното пътно управление, предава БТА.

Ограничението ще обхване отсечката от км 77+800 до км 107+900 – до кръговото кръстовище с път I-9 при Балчик. Движението ще бъде спирано през светлата част на деня до 20:00 часа.

За времето на забраната шофьорите, пътуващи в посока Добрич – Балчик, ще трябва да използват обходен маршрут по път II-71 Добрич – Оброчище – връзка с път I-9. Като алтернативни обходни маршрути могат да се използват още път II-71 Добрич – Батово – Оброчище, път III-9002 Царичино – Дропла – Генерал Тошево и път III-9701 Добрич – Методиево – Преселенци – Сърнино. Автомобилите, движещи се в посока от Балчик към Добрич, също ще трябва да преминават по същите обходни маршрути.

Ограничението се въвежда във връзка с изпълнение на ремонтните дейности по републиканския път.

Ремонтните дейности по пътя започнаха през миналата година, като крайният срок за приключването им е юли 2026 година.