Пожар е горял в пристройка на къща в свищовското село Морава след късо съединение

Огнеборци изгасиха пожар в свищовското село Морава и предотвратиха опожаряването на четири жилищни сгради, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Велико Търново, предава БТА.

Сигналът за пожара е получен в 05:56 ч. в неделя. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.

От дирекцията посочват, че причината за инцидента е късо съединение.

При пожара са унищожени мебели, бяла, черна и компютърна техника, елeктрически инструменти и инструменти на батерии и 50 кв. м покривна конструкция.

БТА припомня, че през април при пожар в къща в Свищов бе спасена самотноживееща жена.

През изминалото денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 111 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 56 пожара, има един пострадал, съобщи на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР.