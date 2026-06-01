Тяло на жена бе извадено от морето край Несебър

Черно море Снимка: Дияна Райнова

Тяло на жена бе открито в морето край плаж „Олимпийски надежди" в Несебър. Сигналът е подаден в Районното управление в града около 20:30 ч. снощи.

По първоначални данни жената е била забелязана във водата в безпомощно състояние. Безжизненото ѝ тяло е извадено от морето. Към момента самоличността ѝ все още не е установена.

При огледа не са открити видими следи от насилие по тялото. На плажа са намерени личните ѝ вещи – чанта с летни дрехи и джапанки.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. По случая се извършва проверка,съобщава БНР.

