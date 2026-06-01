Вертолети прелитат ниско над Пловдив, тренират за военното изложение "Хемус"

Демонстрации ще има и на 3-и, 4-и и 5 юни

Вертолети Ми-17 и AS 532 AL „Кугар" от 24-а авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на панаира и река Марица, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция", съобщават от ВВС. Това ще се случи между 18 и 19 часа днес като част от демонстрация на авиационна техника в провеждането на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026".

Полети ще има и на 3 юни:

От 8 до 9 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-а авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ на изложението.

От 11 до 12 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от 3-а авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на панаира и централната част на града.

От 17 до 19 ч. един вертолет Ми-17 и един AS 532 AL „Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на панаира на малка височина и ще демонстрират способности, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба „Военна полиция".

На 4-и и 5 юни във времето от 9 до 10 ч. един вертолет AS 532 AL Cougar от 24-а авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.