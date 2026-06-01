Нападнатият от мечка Георги Бижев: Опита да ме захапе за врата и извлече от колата

Бившият президент на ФК „Локомотив" - Горна Оряховица, Георги Бижев, за малко е щял да бъде убит от мечката, която го нападна в Румъния. Тя щяла да го захапе за врата и извлече от автомобила, ако не се бил предпазил с ръката си, която дивото животно е нахапало.

Клип от инцидента край язовир „Видрару" в Румъния на 27 май се разпространи по социални и електронни медии. От автомобила на 46-годишния мъж хвърляли храна на хищника.

Георги Бижев разказа тази сутрин по БНТ, че миналата сряда тръгнали с негов приятел за Будапеща, където плановете били да гледат финала на Шампионската лига. Както винаги минаваме през т. нар Проход на мечките, може би за около 10-и път минавам оттам.

Инцидентът с мен е за първи път - с турист вътре в автомобил, досега мечките са атакували само хора извън колите, обясни футболният шеф.

Всички ходят в този проход само и единствено да видят мечките. През целия път дотам във всяко заведение и магазин има кътове да си купиш храна за ттях. Събота и неделя движението буквално спира, има толкова хора да хранят мечките, разказа още той. Дори цитира Чарли Чаплин: "Да нахраниш диво животно с малкото му е да нахраниш своята душа", макар да призна, че това не ги оправдава.

Близо до язовирната стена по пътя в прохода пред тяхната кола имало спряла друга, от която хранели мечка с малкото й, зад тях имало още един автомобил.

"Вижда се, че не съм излязъл, прозорецът ми е затворен, не съм предизвикал животното. Но туристите зад мен започнаха да свирят на мечката, да светят с фарове, после видях как ушите на животното се наострят", обясни мъжът как животното било раздразнено. Предизвикана по този начин, мечката атакувала и по думите на Бижев "стъклото на нашия автомобил се оказа като вестник за нея". Счупи го, може би ме е спасило това, че бях с колан, защото се опита да ме сграбчи и изкара извън автомобила, продължи той с разказа си.

Мечката се опита да ме извади и захапе по врата, вдигнах си ръката да се предпазя, описа той. Не уточни какви са нараняванията му, не искал да се оплаква. Ръката му е бинтована от китката до над лакътя.

Бижев горещо благодари на лекарите в "Пирогов" и лично на шефа на болницата Валентин Димитров и увери, че медицинската помощ у нас е "на светлинни години" пред тази в Румъния. По отношение на линейките обаче доболничната им помощ ни превъзхождала.

Не обвинявам животното, навлязъл съм в неговата среда. Грешка е това, което съм направил, платих си за нея, казва футболният шеф. Пак щял да минава оттам и да гледа мечките, но ще е много по-предпазлив.