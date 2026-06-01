Стефан Бакалов: Наркопазарът все повече се дигитализира

Все повече пратки с наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват от Агенция "Митници". Това заяви заместник-председателят на Агенцията Стефан Бакалов в "Денят започва" по БНТ. Фокусът на митническите служители в борбата с наркотиците остават тийнейджърите, които често поръчват близалки с опиати. Цените им онлайн варират между 100 и 300 евро.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция "Митници": "Затова наш основен акцент остават веществата, насочени към децата – полусинтетичните канабиноиди под формата на близалки, желирани бонбони и вейпове, както и синтетичните опиоиди. Както знаете, вече две години има силна доминация на фентанила на пазара в България и в Европейския съюз. Това, което ни притеснява още повече и по което работим активно, е очакваната експанзия на по-силните синтетични опиоиди – нитазените, които са между 50 и 70 пъти по-мощни от фентанила."

Наркопазарът все повече се дигитализира, подчерта Бакалов.

„Дигитализацията на наркопазара се дължи основно на онлайн платформите, които се превърнаха в огромен пазар за продажба на наркотични вещества. И не само на наркотични вещества, разбира се, но бумът в наркоразпространението се дължи предимно на тези онлайн платформи, които дават много по-голяма възможност да се пласират и доставят по-големи количества пратки с наркотични вещества, с много по-голяма палитра от производители и доставчици, и съответно до много по-широк кръг от деца, които успяват да си поръчват.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" обясни за някои тактики на дилърите.

„Под фрагментация на пратките с наркотични вещества имаме предвид раздробяване на по-малки количества – под 50 милиграма наркотични вещества, които достигат до повече хора. От една страна, това разширява пазара, а от друга – тези пратки са много по-трудни за откриване и проверка от митническите и дори полицейските органи, тъй като става въпрос за лавина от пратки, която чрез най-различни платформи и спедиторски фирми навлиза в страната. Този метод не е нов. Той се използва повече от 30-40 години от различни престъпни групировки. Като пример мога да дам нигерийските престъпни групи, които използват т.нар. „картечен огън" или shotgun approach – изпращане на 50–100 куриери в определен ден на определено летище с цел толкова голямо количество куриери да не могат да бъдат проверени. Максимум петима или шестима биват задържани, а всички останали преминават. Тази тактика е сходна. Това, което подпомага тази бурна експанзия, са дигиталните платформи, които чрез съвременни приложения като Telegram и Signal успяват да осигурят непроследими доставки от началото до края."