Не се вижда краят на делото “Дебора”, този път и тя не дойде

Вещите лица сменили мнението си за заканите с убийство, според тях това било нормална комуникация между момичето и Георги

Все още няма яснота кога ще приключи делото за насилие над Дебора Михайлова от Стара Загора. Почти 3 години след големите протести, които се организираха в цяла България, процесът срещу Георги Георгиев още се точи, а страните не виждат кога ще приключи. Този път пострадалата пропусна заседанието.

”Предстои да изслушаме още доста вещи лица, а не сме приключили още с разпита на свидетелите”, каза преди поредното заседание прокурор Ивелина Косева. Днес Районният съд в Пловдив ще изслуша една от експертизите. По думите на прокурор Косева няма разминавания между казаното от свидетелите и събраните в хода на досъдебното производство доказателства. Прокурор Ивелина Косева. Снимка: Никола Михайлов

Адвокатът на Георги Георгиев Валентин Димитров посочи, че подсъдимият ще даде обяснения в края на делото. Според него обаче в хода на производството обвинителната теза отдавна се е пропукала, особено за заканите с убийство. “Не само не могат да бъдат доказани, те не кореспондират с действителността. Те са изфабрикувани и ние от самото начало твърдим това. Такива няма. Извадени от контекста комуникации между тях, за които и вещите лица казаха, че няма как да причинят страх”, заяви защитникът. И цитира вещите лица, които в предишното заседание променили мнението си, изказано в експертизата. Те установили, че стилът на комуникация между пострадалата и подсъдимия по принцип бил груб и циничен и цитираните от обвинението думи по никакъв начин не се различавали от него. Адвокат Валентин Димитров. Снимка: Никола Михайлов

Георги Георгиев беше задържан през лятото на 2023 г., след като публично стана ясно, че на 18-годишната тогава Дебора са направени 400 шева заради 18 рани, нанесени с макетен нож. След близо две години зад решетките окръжните магистрати в Пловдив го пуснаха на свобода под парична гаранция от 10 000 лв. в началото на август 2025-а.

Георгиев отговаря пред съда по 3 обвинения. Първото е за това, че от април до 25 юни 2023 г. в Стара Загора и Казанлък се е заканвал да убие Дебора. Второто е за принуда, защото на 26 юни 2023-а подстригал част от косата й, като я ударил с юмрук в лицето. Привлечен е към наказателна отговорност и за нанасяне на двустепенна средна телесна повреда - 18 порезни рани с макетен нож и черепно-мозъчна травма.

Делото веднъж стигна до финалната права, но съдебният състав си направи отвод и се наложи всичко да започне отначало. Защитата няколко пъти поиска и новият състав, председателстван от Спасимир Здравчев, да бъде сменен, но това така и не беше уважено.