Рецидивист е в ареста, изнудвал две жени да му дават пари. Мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 45- годишен кюстендилец, обвиняем за изнудване, извършено в условията на опасен рецидив, определи Районен съд Кюстендил. Съдът уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по- лека мярка за неотклонение – „Домашен арест".

В искането си, прокуратурата посочва свидетелски показания на две жени, че са изнудвани чрез сила и заплашване, да извършат нещо против волята им, да му дават парични суми.

От събраните до момента доказателства, показанията на свидетелите, може да се направи първоначален извод, че обвиняемият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение, за което се предвижда наказание от 5 години до 15 години „лишаване от свобода" и глоба в размер от 500 евро. От данните за съдимост на обвиняемия се обосновава извод, че деянието в извършено в условията на опасен рецидив. Б . Н. е осъждан многократно за престъпления против собствеността, като е изтърпявал множество наказания „лишаване от свобода". Съдът счита, че е налице и реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, се казва в мотивите на съдия Чавдар Тодоров.

Определението на Районен съд Кюстендил може да се обжалва пред Окръжен съд Кюстендил.