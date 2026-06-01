Намериха марихуана за 2 млн. евро, наркогрупа в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неутрализирана е на организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Участниците в престъпната група са задържани при успешна операция, проведена по разработка на ДАНС, под ръководството на Окръжна прокуратура-Бургас и с участието на служители от ГДБОП.

По време на операцията, извършена в населени места в областите Ямбол и Бургас, са установени над 250 килограма изсушена тревна маса – марихуана. Общата стойност на откритото наркотично вещество възлиза на повече от 2 милиона евро по цени на съдопроизводството.