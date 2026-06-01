Иззеха 3300 контрабандни играчки, били скрити в морски контейнер със стоки от Китай (Видео)

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха над 3300 контрабандни детски играчки и аксесоари, укрити в морски контейнер със стоки от Китай.

Контейнерът е бил селектиран за щателна проверка след анализ на риска, извършен от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване". Според придружаващите документи товарът е съдържал 20 празни машини за наградни игри с щипка.

При извършената митническа проверка обаче е установено, че във всяка от вендинг машините са укрити недекларирани детски играчки и аксесоари. Митническите служители са открили общо 3320 плюшени играчки, пластмасови ключодържатели и други артикули с изображения на популярни анимационни герои и защитени търговски марки.

Контрабандните стоки са задържани, а по случая предстои образуване на административно наказателно производство.