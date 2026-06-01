ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Абровски призова община Варна да се спази законът ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22955292 www.24chasa.bg

Иззеха 3300 контрабандни играчки, били скрити в морски контейнер със стоки от Китай (Видео)

1028
СНИМКА: Агенция "Митници"

Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха над 3300 контрабандни детски играчки и аксесоари, укрити в морски контейнер със стоки от Китай.

Контейнерът е бил селектиран за щателна проверка след анализ на риска, извършен от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване". Според придружаващите документи товарът е съдържал 20 празни машини за наградни игри с щипка.

При извършената митническа проверка обаче е установено, че във всяка от вендинг машините са укрити недекларирани детски играчки и аксесоари. Митническите служители са открили общо 3320 плюшени играчки, пластмасови ключодържатели и други артикули с изображения на популярни анимационни герои и защитени търговски марки.

Контрабандните стоки са задържани, а по случая предстои образуване на административно наказателно производство.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са предотвратили навлизането на пазара в България и Европейския съюз на над 37 200 контрабандни детски играчки и артикули, превозвани в контейнери със стоки от Китай. 

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"
СНИМКА: Агенция "Митници"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!