САЩ ни продават най-модерните ракети за F-16 срещу 957 млн. долара

Три от самолетите ни F-16 летяха над София на 6 май. СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Въоръжение за $957 млн. продава Пентагонът на България.

Това са 125 ракети въздух-въздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за насочването им и четири ракети AIM-9X Block II, смятани за най-модерните за близък бой, става ясно от писмо, с което Агенцията за сътрудничество в отбраната (DSCA) уведомява Конгреса на САЩ.

Към ракетите има оборудване, софтуер, услуги и други елементи. Те са за българските F-16 и с тях общата стойност на обновяването на българските военновъздушни сили по тази поръчка от април 2022 г.. достига $2.63 млрд. Данните са от 11 май, но писмото е разсекретено днес, съобщава "Дневник".



