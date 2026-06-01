Мъж е задържан в Харманли за нанасяне на прободна рана в гърба на свой братовчед

Белезници СНИМКА: Pixabay

Мъж на 27-годишна възраст е задържан в Районното управление на полицията в Харманли за нанасяне на телесна повреда след спор със свой братовчед, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково, предава БТА.

По данни на полицията до инцидента между роднините, живеещи на улица „Янтра" в общинския центъра, се е стигнало след спор, прераснал във физическа саморазправа. При нея по-младият мъж е нанесъл прободна рана в областта на гърба на 31-годишния си родственик.

Пострадалият е прегледан и е оставен за наблюдение в местната болница. Няма опасност за живота му.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство, уточниха от ОДМВР-Хасково.

При последния подобен случай, оповестен от полицията на 11 май тази година, при масов побой в Симеоновград пострада 20-годишен младеж. Той бе приет за лечение с четири отрязани пръста на ръката след удар с брадва. По случая тогава бяха задържани общо четирима души за причиняване на телесна повреда.

