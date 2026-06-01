ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Абровски: Ще искаме защитен статут и финансиране о...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22955597 www.24chasa.bg

25-годишна скочи от висок етаж в Пловдив, загина

24 часа Пловдив онлайн

2224
Полицейска лента. Снимката е илюстративна. Снимка: Мая Вакрилова

25-годишна жена е скочила от висок етаж на блок в пловдивския район "Филипово" рано тази сутрин, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Сигналът за трагедията е подаден около 9 часа и пристигналият на място екип на Спешна помощ е откарал младата жена до болница, но впоследствие тя е починала. Към момента униформени от Трето районно управление са на място и разследват причините за трагедията.

По първоначална информация става въпрос за самоубийство, тъй като от полицията уточниха, че няма данни за насилие по тялото на жената.

Полицейска лента. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!