Първият сигнал до РДНСК-Варна за незаконно строителство в Баба Алино е от юни 2024 г.

Първият сигнал до Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) във Варна за незаконно строителство в местността Баба Алино е подаден през юни 2024 година, каза пред журналисти ръководителят ѝ инж. Кирил Москов. По думите му през 2023 г. информация за проблеми в този район не е постъпвала. През юни 2024 г. сигналът до РДНСК е бил за сеч и строителни дейности, уточни Москов.

Той посочи, че проверка е направена веднага и за констатациите е информиран кметът на Община Варна и на район „Приморски", тъй като спирането на строежите е в техните компетентности. С промяна в законодателството от 2012 г. РДНСК отговаря за административния контрол върху строежите от първа, втора и трета категория, а кметовете и районните администрации - за тези от четвърта, пета и шеста категория, изтъкна Москов. По думите му в Баба Алино строежите са от четвърта и пета категория и правомощията са на кметовете на Общината и на съответния район.

При проверката си служителите на РДНСК са констатирали строежи в различен етап, тогава са били пет или шест, допълни Москов. Той уточни, че във времето кореспонденцията с Общината и с район „Приморски" е продължила. В дирекцията са постъпвали сигнали, включително и от други институции – Дирекцията по горите и Инспекцията по труда. Всички са били препращани по компетентност с искане за действия от страна на Общината.

През 2024 и 2025 г. нашите писма до компетентните органи са 6 или 7, допълни Москов. По думите му от началото на настоящата година има още две. Ръководителят на РДНСК посочи, че през 2025 г. дирекцията е изискала данни за предприети от Общината действия. През септември е получен отговор, че е издадена заповед за спиране на строежи в даден имот. Писмото е от Общината, посочи Москов. Той уточни, че за изпълнението на заповедта трябва да следи този, който я е издал.

Директорът на РДНСК потвърди, че територията в Баба Алино е била охранявана и служителите са били възпрепятствани да изпълняват задълженията си. Все пак проверката е направена, има и снимков материал, на който е видно наличието на строителство, посочи Москов, цитиран от БТА. Според него Общината е трябвало да уведоми полицията за проблемите с достъпа и да бъдат взети нужните мерки.