Иван Чехларов поема управлението на Общинското предприятие „Обреден дом"

Иван Чехларов е новият директор на Общинското предприятие „Обреден дом". Назначението идва след спечеления от него конкурс за поста, който поема от Антоанета Русева. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Иван Чехларов завършва Националния военен университет „Васил Левски" във Велико Търново като машинен инженер, а след това и Военната академия в София. Заемал е различни позиции в общинската администрация през годините, сред които началник на отдел „Управление при кризи", експерт в отдел „Транспорт", както и ръководител „Транспортна дейност и контрол" в „Общински транспорт Русе". До 2025 г. е управител на „Булмаркет автотранспорт", където отговаря за вътрешната и транспортна дейност на дружеството.

Като директор на ОП „Обреден дом" Иван Чехларов си поставя за цел надграждането на услугите и утвърждаването на предприятието като място, което посреща най-важните лични моменти на русенци с уважение, професионализъм и човешко отношение. По думите му, мотивацията му да поеме поста е свързана с желанието да допринесе за по-добрата организация и модерното развитие на дейността в полза на гражданите.