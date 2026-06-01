55-годишна измамена с 11 400 евро за бързо забогатяване

Тони Маскръчка

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В края на миналата седмица в РУ Бобов дол е постъпил сигнал от 55-годишна жена от с. Мала Фуча, че е била въведена в заблуждение от февруари до март т. г. и й е нанесена щета в размер на 11336 евро. 10 000 евро от тази сума са кредит на нейно име.

Жената попаднала на интернет реклама за бързо забогатяване, свързала се с организатора на „играта" и спазила указанията да си инсталира он лайн банкиране и препоръчано приложение, последвали преводи и контакти, докато не й се обадили от банката, че не обслужва кредита си. Така разбрала, че чрез инсталирането на приложението е дала възможност на измамниците да ползват личните й данни, пароли и банкови сметки и да изтеглят кредит на нейно име.

Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.

