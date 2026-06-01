Търсят кой преби 18-годишно момиче в гр. Рила

На 31 май през нощта е постъпил сигнал в РУ Рила от бащата на 18-годишно момиче. То се прибрало с тежки наранявания в областта на главата. Пострадалата е настанена в благоевградската болница с мозъчен кръвоизлив. Полицейските служители са предприели незабавни издирвателни действия по установяването на факти и обстоятелства, довели до критичния резултат. Досъдебно производство е образувано по случая, работата продължава под надзора на прокурор.

Предполага се, че момичето е пребито от свой познат, с когото били в приятелски отношения.