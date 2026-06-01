Коли пометоха двама мотористи в Асеновград и Болярци

Две произшествия с пострадали мотористи заради отнемане на предимството им са регистрирани през почивните дни в РУ-Асеновград, съобщават от полицията. Първият инцидент е станал към 19 ч. в събота на кръстовище в село Болярци, където лек автомобил „Тойота", шофиран от 61-годишен, предприел ляв завой и не пропуснал насрещно движещия се мотоциклет „Ямаха", чиято 26-годишна водачка е настанена в болница за лечение.

При идентични обстоятелства около 21,30 ч. снощи на кръстовище в Асеновград 27-годишен мъж, управлявал мотоциклет БМВ, бил блъснат от лек автомобил „Мерцедес" 32-годишен шофьор. Пробите за алкохол на всички участници са отрицателни. По случаите са образувани досъдебни производства.